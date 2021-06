F2R2 lance une offre de titres ouverte au public

Boursorama • 07/06/2021 à 14:00

Société créée en 2019 mais pour un projet qui a près de vingt ans d'existence, F2R2, pour Frogans Friends Relay Registry a pour ambition de réinventer l'expérience Internet avec un nouveau type de site, les sites frogans, plus simples, plus ludiques, plus sécurisés aussi.

Alexis Tamas PDG de F2R2 et Amaury Grimbert, directeur général de F2R2, étaient sur le plateau de Ca Bouge sur les Marchés pour évoquer cette offre de titres ouverte au public, qui n'est pas une introduction en Bourse.

Souscrire sur le site de la société F2R2