Etats-Unis : surmortalité maternelle dans la communauté noire

France 24 • 13/12/2019 à 12:25

Chaque année, aux États-Unis, entre 700 et 1200 femmes meurent de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. C'est à peu près la même tendance que des pays comme le Swaziland, le Lesotho ou encore l'Afghanistan ! Une mortalité inquiétante, qui menacerait davantage les femmes noires. Ces dernières auraient trois à quatre fois plus de risques de mourir que les femmes blanches. La thématique s'invite dans la campagne présidentielle, comme ont pu le constater nos correspondantes, Céline Bruneau et Jessica le Masurier.