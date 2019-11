Enfance : violence d'Etat ?

France 24 • 20/11/2019 à 19:52

Ils sont les plus vulnérables d'entre nous et pourtant leur situation recule dans le monde, notamment en France. C'est le constat alarmant dressé par le défenseur des droits, Jacques Toubon, à qui il incombe de veiller au respect de «l'intérêt supérieur de l'enfant», inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU dont la France est signataire, et dont on célèbre le 30ème anniversaire. L'occasion de s'interroger sur la violence envers les mineurs, dont les pouvoirs publics ne seraient pas exempts. Existe t-il une violence d'Etat envers les enfants ?