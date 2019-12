Élargissement de l'UE : stop ou encore ?

France 24 • 09/12/2019 à 14:10

Alors que la Turquie et six pays des Balkans se sont vu reconnaître leur vocation à entrer dans l'Union européenne, le débat sur l'élargissement rebondit avec la décision suprise d'Emmanuel Macron, lors du dernier Conseil européen, de refuser les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Le président français estime qu'il faut d'abord consolider l'Union avant d'élargir. Mais face à la Russie ou la Chine qui essaient d'élargir leur zone d'influence dans les Balkans, quelle doit être la politique de l'UE sur la question ?