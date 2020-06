France 24 • 25/06/2020 à 23:44

La République démocratique du Congo a un bref répit dans sa bataille contre Ebola. La fin de l'épidémie dans l'Est du pays, la deuxième la plus grave, a été annoncée ce jeudi. Une autre épidémie est cependant toujours déclarée dans l'Ouest, à Mbandaka. Le pays doit aussi faire face à la pandémie de coronavirus et à une épidémie très virulente de rougeole. Les détails dans cette édition.