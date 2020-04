Droits sexuels et reproductifs : contrer l'offensive conservatrice sous le Covid-19

France 24 • 24/04/2020 à 18:23

À travers le monde, certains gouvernements et groupes conservateurs tentent de profiter de la crise du Covid-19 et du confinement pour remettre en cause les droits des femmes. Celui de disposer de son corps est tout particulièrement visé. Face à cette offensive, féministes et associations se mobilisent : c'est le thème de ce nouveau numéro d'Actuelles. Nous vous emmènerons en Pologne et en France, avant de faire le point sur la situation en Afrique de l'Ouest avec Marie Ba, nouvelle directrice de l'unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou.