Debrief du 1er février : le CAC 40 joue la montre en attendant la Fed

Bon, clairement, comme hier le CAC 40 a navigué à vue aujourd'hui en attendant les banques centrales, ce sera ce soir pour la Fed et demain pour la BCE. Concernant la banque centrale américaine, les marchés tablent sur un relèvement de 25 points de base dans une fourchette de 4,5% à 4,75% après quatre relèvements consécutifs de 75 points de base l'an dernier puis 50 points de base en décembre. L'indice français finit la journée à -0,07% vers les 7077 points et 3 milliards d'euros échangés

A Wall Street, les indices évoluent dans le rouge à 17h45. Le Dow Jones à -0,7% vers 33.849 points le Nasdaq à -0,2% vers les 11.565. On sait bien que plus que la décision sur les taux, ce sera le discours de Jerome Powell qui éclairera les marchés sur les intentions de la Reserve fédérale. A noter côté statistiques, l'enquête ADP qui a montré mercredi un net ralentissement des créations d'emplois à 106.000 contre 253.000 en décembre. On verra si la tendance se confirme avec les chiffres officiels qui seront publiés vendredi.

Séance plus que nickel pour Eramet en tête du SBF 120. C'est sans doute un peu grâce à Oddo a relevé son opinion sur la valeur de "neutre" à "surperformance", avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 141 euros.

Ca va bien aussi pour Derichebourg, après avoir fait le point sur son activité hier soir. Au premier trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2022-2023, l'excédent brut d'exploitation courant du groupe s'établit à 85,9 millions d'euros, légèrement inférieur à celui de l'an passé, à 90,1 millions, mais le chiffre d'affaires a progressé de 12,4%, à 1,07 milliard et Derichebourg a fait part de son optimisme pour les mois à venir.

Derrière on retrouve Imerys, alors que sur le CAC 40 c'est Renault qui passe l'arrivée en tête, porté notamment par des ventes qui rebondissent sur le marché français en janvier que ce soit pour Dacia ou la marque Renault.

C'était évoqué hier dans la presse, c'est confirmé aujourd'hui : Orpea a annoncé un accord sur un plan de restructuration financière avec un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations et des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société. L'accord prévoit un apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros ainsi que la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea. A l'issue des opérations, le groupement mené par la CDC détiendrait environ 50,2%. Le titre a perdu 22% aujourd'hui...

Scor, TotalEnergies et SES Imagotag arrivent ensuite.

Sur le CAC 40, en plus de la major pétrolière, ce sont les valeurs du luxe Kering et Hermès qui étaient à la peine.

