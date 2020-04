Debrief Bourse du 9 avril : quatrième séance consécutive de hausse pour le CAC 40

Boursorama • 09/04/2020 à 19:48

C'était donc la dernière séance de la semaine avant une longue pause sur les marchés pour cause de week-end pascal.

Le CAC 40 s'est retrouvé ballotté entre le vert et le rouge, guettant évidemment des informations au sujet de l'événement du jour... L'Opep et ses dix partenaires dont la Russie sont actuellement réunis virtuellement pour tenter de trouver un compromis qui permettrait de stopper l'hémorragie. Les cours du pétrole ont en effet connu un choc brutal et simultané de l'offre et de la demande. Pour l'heure, rien n'est encore décidé il est d'ailleurs peu probable qu'un accord soit trouvé aujourd'hui d'autant que les ministres de l'énergie du G20 doivent se réunir demain.

Les investisseurs guettaient également les chiffres hebdomadaires du chômage outre-atlantique avec sans surprise une augmentation +6,6 millions de nouveaux inscrits. Ils ont toutefois pu se consoler avec la nouvelle annonce de la FED. 2300 milliards de dollars supplémentaires débloqués pour soutenir l'économie américaine.

Au terme d'une séance volatile, l'indice phare parisien termine en territoire positif : +1,44% vers les 4506 points. L'indice affiche sur la semaine un rebond de presque 7%.

Dans l'actualité des valeurs, Sodexo est le grand gagnant du jour +12,90%. Le groupe publie au titre de son premier semestre 2019 2020 un résultat net ajusté en hausse de 2,8% à 424 millions d'euros. Les investisseurs y voient également plus clair après la communication du groupe sur les effets du Covid-19. Le groupe anticipe une réduction de son chiffre d'affaires "de 2,4 à 2,8 milliards d'euros" au second semestre de son exercice 2019-2020.

Les foncières commerciales qui ont bien souffert retrouvent un peu de souffle avec Unibail-Rodamco qui prend 9,59%.

Safran continue de reprendre un peu de hauteur avec une quatrième séance consécutive de hausse. Le titre gagne 6,16%.

Les banques se voient également renforcées. BNP Paribas prend 5,38%, Crédit Agricole 3,84% et presque 3% pour la Société générale.

Parmi les grands perdants du jour, Carrefour qui a bien résisté à la tempête boursière affiche la plus forte baisse -3,20%. Chute également pour Schneider -2,38%. Sur le SBF 120, le groupe de maisons de retraite Korian chute de 2,77%

Les marchés US ont quant à eux ouvert en hausse et sont bien orientés. Pas vraiment désarçonnés par les nouveaux chiffres du chômage, les principaux indices sont en hausse. A 19h, heure de Paris, le Dow Jones grimpe de 2%, le Nasdaq de 1% et le S&P 500 de 2,26%.

Voilà c'est tout pour ce soir n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.