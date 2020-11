Debrief Bourse du 5 novembre : 5e séance de hausse d'affilée pour le CAC 40 !

Boursorama • 05/11/2020 à 18:30

La Bourse de Paris ne s'arrête plus : 5e séance de hausse consécutive. Le CAC 40 progresse désormais plus de 8% sur les cinq dernières séances et affiche un gain de 1,24% aujourd'hui se rapprochant des 5.000 points, vers les 4.984 points.

Alors que la victoire semble se matérialiser pour Joe Biden malgré les contestations en cours, les investisseurs semblent ne pas se formaliser d'un congrès divisé entre chambre des représentants démocrate et sénat républicain qui va entraver l'action du futur président. Le Dow Jones progressait donc de 2% à 28.410 points à 17h45 et le nasdaq de 2,5% à 11.878 points porté par les progressions des GAFA. A noter qu'on attend la décision de la Fed sur ces taux ce soir : on mise sur le statu quo et la position de la banque centrale sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie.

Valeurs en hausse

SES était en orbite haute aujourd'hui. L'opérateur de satellitaire a dévoilé un excédent brut d'exploitation ajusté en repli de 2,3% sur neuf mois à 883 millions d'euros, mais supérieur aux attentes des analystes. Il a aussi confirmé les objectifs 2020, abaissés en juillet dernier, notamment celui d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté compris entre 1,12 à 1,16 milliard.

Soitec progressait, poursuivant sur leur lancée. Le groupe qui profite notamment des bons chiffres de l'américain Qualcomm porté la forte progression de la demande pour les puces 5G.

Klépierre s'illustre aussi côté positif. La foncière commerciale a fait le point sur ses activités en pleine seconde vague de covid-19 précisant que 47% de ses centres (en valeur) n'étaient pas affectés par les fermetures annoncées dans le pays européens ou les mesures les plus contraignantes sont entrées en vigueur.

Sur le CAC 40, ça roule pour Alstom après avoir décroché un nouveau contrat et ca va bien aussi pour Société Générale. Le résultat net est repassé dans le vert au T3, à 862 millions d'euros, profitant notamment du dynamisme retrouvé du trading actions.

Valeurs en baisse

Peu de valeurs dans le rouge aujourd'hui si ce n'est CGG. En dépit d'une stabilisation de l'activité au 3e trimestre, la perte nette du groupe de services pétroliers s'est creusée sur neuf mois à 338 millions de dollars, contre 87 millions un an plus tôt, pour un EBE des activités en repli de 53%.

Marche arrière aussi pour ALD qui a publié un bénéfice net en baisse de 3,8% au troisième trimestre, à 140,6 millions d'euros.

Euronext était aussi sous pression avant la publication de ses comptes trimestriels ce soir.

Arkema enfin n'avait pas la bonne formule Le groupe de chimie anticiper un recul d'environ 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à périmètre et change constants après un recul de 9% au T3

Rouge toujours pour Arcelormittal, le géant de l'acier a pourtant réduit de plus de moitié sa perte nette au troisième trimestre mais reste prudent pour la fin de l'année.

LG (redaction@boursorama.fr)