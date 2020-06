Debrief Bourse du 3 juin : le CAC 40 au-dessus des 5000 points, une première depuis 3 mois

Boursorama • 03/06/2020 à 18:43

Décidément rien ne semble pouvoir troubler l'optimisme des marchés. Le CAC 40 a passé le seuil symbolique des 5000 points. Une première depuis le 6 mars. L'indice phare parisien termine sur une hausse de 3,36% vers les 5022 points.

La tendance positive est évidemment confortée par la publication de l'indice PMI chinois qui montre bel et bien un retour de la croissance de l'activité dans les services en Chine. Et les investisseurs s'accrochent à l'idée que le phénomène sera identique dans les pays occidentaux.

Ils attendent en outre la réunion de politique monétaire de la BCE demain. L'institution financière devrait annoncer un relèvement du montant alloué au PEPP, comprenez Programme d'achats d'urgence pandémique.

Dans l'actualité du jour, toutes les valeurs qui composent l'indice CAC 40 à l'exception de Sanofi sont en hausse.

La foncière Unibail Rodamco Westfield est une nouvelle fois en tête de l'indice portée par la réouverture de ses centres commerciaux. Le titre progresse de 14,68%.

Le constructeur automobile Renault gagne 10,49% profitant d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs qui passe de neutre à achat et de l'officialisation de son prêt garanti par l'Etat. Les valeurs liées au secteur sont également bien orientées à l'instar de Peugeot et Michelin.

Axa progresse de 10,37%. Dans un contexte où les entreprises ont été nombreuses à y renoncer, l'assureur a confirmé le versement du dividende au titre de l'année 2019, bien qu'il soit réduit de moitié. En outre, Axa ouvre la voie à un versement complémentaire au quatrième trimestre, qui compenserait le manque à gagner des actionnaires.

Les valeurs technologiques sont également recherchées avec STMicro notamment qui affiche une hausse de 8,71%. A noter que le spécialiste des semi-conducteurs a perdu moins de 2% depuis début mars.

Dans le secteur hôtelier, Accor dit s'attendre à ce que plus de 70% de son réseau mondial soit opérationnel d'ici début juillet. Le titre qui a perdu plus de 33% depuis le 1er janvier poursuit son rebond et gagne un peu plus de 4%.

Outre-Atlantique, les marchés américains sont également tirés par l'espoir d'une reprise vigoureuse de l'activité économique. D'autant que les chiffres mensuels de l'emploi dans le secteur privé se sont révélés moins mauvais que prévu, selon l'enquête ADP avec 2,76 millions d'emplois détruits en mai. A 18h heure de Paris, le Dow Jones affiche une progression de 1,68%.