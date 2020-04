Debrief Bourse du 29 avril : l'espoir d'un traitement contre le Covid-19 dope le CAC 40 (+2,22%)

Boursorama • 29/04/2020 à 19:02

Les marchés sont bien décidés à avoir une vision positive de la situation : en effet ils commencent à entrevoir la sortie du tunnel avec des plans de déconfinement qui se précisent, ils attendent de nouvelles annonces de la part de la BCE jeudi peut-être pourquoi pas un contrôle total de la courbe des taux, et évidemment ils sont impatients d'écouter les mots de Jérome Powell ce soir après clôture des marchés américains. Enfin, le dernier élément et non des moindres, l'éclaircie du jour vient du laboratoire américain GILEAD. Ce dernier a en effet annoncé que finalement son antiviral expérimental remdésivir avait permis d'atténuer les symptômes de patients atteints du COVID-19 traités en début d'infection.

Le CAC 40 clôture en forte hausse +2,22% et termine à 4671 points. Les marchés américains sont également très bien orientés avec un Nasdaq qui gagnait 3% en début de séance, et ce en dépit d'une chute de 4,8% du PIB américain au premier trimestre en rythme annuel.

En France, la séquence de rebond est marquée par de nouvelles publications de résultats. Le secteur aéronautique fait face à ce qui est sans doute la plus grave crise de son histoire et sans surprise, Airbus a fait état mercredi de résultats nettement dégradés au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 15% à 10,63 milliards d'euros. L'avionneur européen accuse en outre une perte nette de 481 millions d'euros contre un bénéfice de 40 millions à la même époque en 2019. Les investisseurs semblent apprécier la transparence en matière de communication et l'espoir d'un traitement contre le Covid 19 qui permettrait de relancer le trafic aérien dans les mois à venir. Le titre affiche la plus forte hausse de l'indice : +10,42%.

A contrario, la crise a profité à Carrefour qui a bénéficié d'une hausse d'achat de précautions. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe affiche une hausse de 7,8% sur un an à données comparables. Le titre gagne 3,73%.

Les banques sont toujours portées par la perspective de nouvelles annonces de la BCE. Crédit Agricole + 6,72%, Société Générale + 5,47%, +3,72% BNP Paribas.

Du côté des baisses, Sanofi est lanterne rouge de l'indice : -1,62%.

Sur le SBF 120, Spie grimpe +15,68%. Performances et liquidités du groupe sont en effet jugées rassurantes après la publication des résultats trimestriels. Elis poursuit sa hausse +13,08%. Du côté des baisses, GTT rechute de 4,29%.

En outre, bien que la volatilité reste la règle, on assiste ce jour à un rebond du pétrole grâce notamment à une augmentation moins importante qu'attendu des stocks américains. Résultat, les valeurs parapétrolières en profitent. Presque 12% de hausse sur CGG. +9,62% pour TechnipFMC et +7,75% pour Vallourec.