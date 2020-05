Debrief Bourse du 25 mai : le pari sur un rebond économique dope le CAC 40

Boursorama • 25/05/2020 à 19:20

La prudence aurait dû l'emporter pour cette première séance de la semaine. En effet, les tensions entre Pékin et Washington sont toujours une source d'inquiétude. En outre, les marchés américain et britannique sont fermés ce jour pour cause de jour férié. Malgré ces facteurs, le CAC 40 termine en forte hausse : + 2,15% vers les 4539 points.

Du coté des valeurs, l'aéronautique profite de l'annonce d'un « élargissement significatif » de la limitation des 100 km autour du domicile dès le 2 juin. Airbus gagne 8,51%, plus forte hausse de l'indice. Thales et Safran sont également en forte progression et enregistrent respectivement + 6,81% et 6,18% de hausse. Sur le SBF 120, le titre d'ADP grimpe de 8,72%.

Après un long passage à vide, le bailleur de centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield est également bien orienté : +7,82%.

Le secteur hôtelier profite également de l'horizon qui s'éclaircit dans cette crise. Accor progresse de pratiquement 7%.

L'automobile regagne du terrain grâce à la perspective d'un plan de soutien massif à la filière qui sera présenté demain par Bercy. Renault +2,29%, Peugeot : +6,20%. Sur le SBF 120, les équipementiers en profitent : Valeo +5,97%, Faurecia +4,50%.

Du côté des baisses, Axa souffre de sa condamnation annoncée vendredi par le Tribunal de Commerce de Paris. L'assureur va en effet devoir indemniser un restaurateur parisien à hauteur de 45 000 euros à la suite de la fermeture de son établissement en raison de la crise sanitaire. Axa a fait appel de cette décision. Le titre recule de 0,90%.

Carrefour valeur défensive pendant la crise est aussi en baisse : -0,23%.

L'actualité du jour c'est également le rebondissement dans le dossier Lagardère. Son dirigeant actionnaire, Arnaud Lagardère, a annoncé ce lundi un accord avec le groupe Arnault, la société holding de Bernard Arnault. Cette dernière va détenir environ un quart du capital de la holding personnelle très endettée d'Arnaud Lagardère. Une annonce qui lui permet de garder le contrôle du groupe fondé par son père, et qui intervient trois semaines après sa victoire sur le fonds activiste britannique Amber. Le titre gagne 16,15% sur la séance.

A noter que la participation de Vincent Bolloré dans le capital du groupe d'édition et de distribution Lagardère atteint désormais 16,48% selon un avis de l'Autorité des marchés financiers publié lundi.