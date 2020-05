Debrief Bourse du 15 mai : léger sursaut pour le CAC 40

Boursorama • 15/05/2020 à 19:10

Après quatre journées dans le rouge, la Bourse de Paris a finalement décider de démarrer la séance en territoire positif avant de décrocher face à la résurgence des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Finalement, le CAC 40 termine cette séance proche de l'équilibre à +0,11% vers les 4277 points. La Bourse de Paris affiche néanmoins un repli de presque 6% sur la semaine...

Du côté des valeurs, ST Micro est lanterne rouge de l'indice -2,96%. Le titre du fabricant de semi-conducteurs est évidemment sanctionné après la décision de l'administration Trump d'asphyxier le géant chinois Huawei. Désormais les restrictions d'exportations de semi-conducteurs au groupe chinois s'étendent aux fournisseurs non américains qui utilisent des technologies américaines.

Le bailleur de centres commerciaux Unibail-Rodamco Westfield rechute de 2,14%.

A contrario, Publicis poursuit son rebond et affiche la plus forte hausse de l'indice +4,64%. Suivi par ArcelorMittal + 4,19% et Renault +2,90%.

Sur le SBF 120, Genfit accuse toujours un fort repli de -14,50% après l'échec d'un essai clinique très attendu dans le traitement de la maladie du foie gras humain.

Les parapétrolières Vallourec et CGG sont également en recul, respectivement de 4,62% et 3,25%.

En outre, Imerys affiche de son côté la plus forte progression du jour : +9,35%. Le groupe de spécialités minérales pour l'industrie a annoncé être parvenu à un accord en vue du règlement définitif de contentieux liés au talc aux Etats-Unis.

Eutelsat a par ailleurs grimpé de 7,40%. L'opérateur européen de satellites prévoit un impact "limité" de la crise sur son chiffre d'affaires, et maintient ses objectifs révisés en avril.

Outre-Atlantique, Wall Street est bien parti pour afficher sa pire performance hebdomadaire depuis la mi mars, plombé par l'intensification de la guerre commerciale entre Pékin et les Etats-Unis, et par de nouveaux indicateurs conjoncturels peu réjouissants. Les ventes au détail aux Etats-Unis plongent de 16,4% en avril, là où les analyses attendaient une chute de 11% en moyenne. A 18 h heure de Paris, les trois indices phares évoluent en territoire négatif.