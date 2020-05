Debrief Bourse du 11 mai : le spectre d'une deuxième vague de contaminations ravive l'aversion au risque

Boursorama • 11/05/2020 à 20:03

Après huit semaines de mise à l'arrêt quasi-total, le pays sort progressivement de sa torpeur. Si ce redémarrage progressif de l'activité économique aurait dû être un signal positif pour les marchés, la crainte d'une deuxième vague de contaminations au Covid-19 vient mettre un terme à la hausse. De nouveaux cas ont en effet été découverts en Chine et en Corée du sud, et plus proches de nous en Allemagne, pays déconfiné depuis le 20 avril. Le CAC 40 recule de 1,31% vers les 4490 points.

Et c'est aussi le spectre d'une deuxième vague qui plombe l'ambiance des marchés outre-Atlantique. La Bourse de New-York avait pourtant fini en nette hausse vendredi et ce malgré la publication très inquiétante des dernières statistiques sur le chômage. À l'ouverture ce lundi, le Dow Jones reculait de 0,74%, le S & P 500 perdait 0,55%, et le Nasdaq cédait 0,65%.

Dans l'actualité des valeurs sur le CAC 40, une large majorité des indices sectoriels sont dans le rouge.

Les incertitudes sur le redémarrage du trafic aérien pénalisent une nouvelle fois le secteur aéronautique Airbus et Safran qui perdent respectivement 2,80% et 3,23%.

Après un début de séance dans le vert, les valeurs bancaires sont en repli : - 3,25% pour Crédit Agricole, -2,70% pour Société Générale, et -2,48% pour BNP Paribas.

Le spécialiste de la transformation digitale Atos enregistre la plus forte baisse de l'indice : -4,72%.

Du côté des hausses, EssilorLuxottica se voit dopé par le déconfinement et gagne 2,66%. Le groupe qui a présenté ses résultats trimestriels la semaine dernière mise en effet sur un rattrapage de la demande à la fin de la crise.

Renault est soutenu par les annonces du ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui s'est dit prêt à aider les constructeurs automobiles en échange d'une relocalisation d'une partie de leur production. Le titre progresse de 0,78%.

Worldline, l'Oréal, Vivendi et Danone sont également en territoire positif à l'issue de cette séance.

Du côté des autres classes d'actifs à risques, le spectre du Covid 19 plane toujours au dessus du pétrole. En effet une nouvelle vague engendrerait un nouveau repli de la demande dans un contexte où l'offre est déjà excédentaire. L'annonce de l'Arabie saoudite d'une réduction de sa production d'un million de barils par jour a partir du mois de juin a permis au Brent de repasser le seuil des 30 dollars pour finalement repartir à la baisse.