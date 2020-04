Covid-19 : libéral, solidaire ou national, quel monde d'après ?

France 24 • 27/04/2020 à 23:21

Le 'déconfinement', c'est dans moins de 15 jours en France. Alors qu'on s'interroge sur les conditions de la sortie, le nombre de masques, de tests disponibles, faut-il rouvrir en premier les écoles, on sent bien que le 11 mai prochain ne sera pas, ne pourra pas être le 17 mars, date de l'entrée dans le confinement, dernier jour du "monde d'avant". Plus rien ne sera jamais comme avant, a-t-on désormais coutume d'entendre. Est-ce vraiment le cas et si oui, à quoi ressemblera ce monde d'après ? Sera-t-il plus libéral, plus solidaire, ou plus national avec le retour des frontières ?