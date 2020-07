Covid-19 en France : Les gestes barrières sont-ils encore respectés?

France 24 • 10/07/2020 à 11:28

Alors que de plus en plus de scientifiques et membres du gouvernement alertent sur la possibilité d'une seconde vague, les français semblent se laisser aller. En début de période estivale, les gestes barrières sont de moins en moins respectés.