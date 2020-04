Covid-19 en France : des parents d'élèves inquiets face au déconfinement

France 24 • 29/04/2020 à 12:04

Dans son discours à l'Assemblée, Édouard Philippe a proposé "une réouverture très progressive" des écoles maternelles et élémentaires à compter du 11 mai, "partout sur le territoire, et sur la base du volontariat", et à raison de 15 élèves maximum par classe.Une mesure qui inquiète les parents d'élèves.