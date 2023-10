Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud sur la bonne voie, Dupont retrouve les Bleus

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 00:10

L'Afrique du Sud a fait un pas de plus vers un très probable quart de finale en dominant dimanche les Tonga (49-18). Victorieuse d'un Portugal très séduisant, l'Australie reste, elle en sursis. Quant aux Bleus, ils préparent leur dernier match de poule contre l'Italie et ont vu revenir leur capitaine Antoine Dupont. Il a repris l'entraînement sans contact après sa fracture au niveau de la mâchoire. Eliott Samuel en discute avec le consultant Bakary Meïté et le chroniqueur rugby Olivier Bras.