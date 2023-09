information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 11:39

À l'occasion du début du Mondial de rugby en France, vendredi, où la France et les All Blacks vont s'affronter en match d'ouverture, les invités du jour sont Julien et Gérard Holtz, journaliste et auteur du livre "Légendes du rugby, de William Webb Ellis à la Coupe du monde 2023" (Éd. Gründ).