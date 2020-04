Coronavirus : quelle stratégie de déconfinement ?

France 24 • 24/04/2020 à 19:05

Alors que l'Allemagne et la Suède amorcent un déconfinement progressif, l'Élysée étudie actuellement toutes les pistes possibles pour réussir le déconfinement prévu le 11 mai. Le "stop and go" - stratégie consistant à alterner des périodes de déconfinement et de reconfinement à chaque nouveau pic de l'épidémie - est notamment envisagé. Le point avec l'économiste Daniel Cohen, auteur de "Il faut dire que les temps ont changé" (éd. Albin Michel).