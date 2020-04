Coronavirus : Les Français restant optimistes face au confinement

France 24 • 08/04/2020 à 17:26

Plusieurs sondages réalisés par différents organismes indiquent que plus de 65 % des Français ont un bon moral face à la crise du Covid-19 et le confinement qui en découle. Pour les 35 % restants, les profils et les raisons sont variées : solitudes, disputes de couple, anxiété accrue, mal-logement... Décryptage et conseils de notre spécialiste santé, Julia Sieger.