Controverse après le retrait des mots "blanc" et "clair" dans l'univers L'Oréal

France 24 • 28/06/2020 à 19:19

Le groupe français L'Oréal a annoncé samedi, dans un communiqué, que des mots tels que "blanchissant" allaient être supprimés des emballages descriptifs de ses produits, dans un contexte mondial de manifestations antiracistes. "Blanchissant", "clair"... Ces termes ne figureront bientôt plus sur les emballages descriptifs des produits cosmétiques L'Oréal, a annoncé le groupe français, samedi 27 juin, dans un communiqué. Le groupe, dont la gamme va du maquillage Maybelline aux soins Lancôme, n'a pas donné plus de détails, notamment sur le retrait ou non des produits concernés des rayons.