Comment sont constitués les fonds ISR ?

information fournie par Swiss Life AM FR • 09/08/2023 à 11:12

À l'image des OPC « classiques », il peut s'agir d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) ou d'un fonds commun de placement (FCP)

Dans tous les cas, le gérant du fonds ISR choisit les actions (ou obligations) en fonction des notes données par les agences de notation extra-financière (comme Vigeo ou EthiFinance) et/ou par une grille d'analyse établie par sa société de gestion. Trois types de sélections de titres peuvent être menés :

l'approche « Best-in-class » (les meilleurs de la classe) : le gérant sélectionne les titres des entreprises ayant obtenu les meilleures notes extra-financières (prenant en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans chacun des secteurs d'activité (énergie, automobile, banque, distribution...).

l'approche « Best-in-universe » (les meilleurs fonds tous secteurs confondus) : le gérant sélectionne les titres des entreprises ayant obtenu les meilleures notes extra-financières, tous secteurs d'activité confondus.

l'approche « Best effort » (les meilleurs efforts) : le gérant sélectionne les titres des entreprises ayant le plus amélioré leurs pratiques et leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

