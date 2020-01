Collections Homme Hiver 2020 : "Je hais la mode !"

France 24 • 17/01/2020 à 14:29

Avec une soixantaine de défilés et de présentations des collections Homme sur six jours, Paris bat cette saison le record d'affluence des marques internationales. Et au début de cette Fashion week masculine, trois maisons se sont particulièrement distinguées. Le Belge Walter Van Beirendonck, qui fustige le politiquement correct. Le collectif français Études, qui s'inspire des films "La Planète Sauvage" (1973) et "Terminator 2" (1991), et l'Israélien Hed Mayner, qui reprend les principes de "l'arte povera", contestataire et poétique.