information fournie par AFP Video • 20/05/2025 à 08:11

Kaboul est confronté à une crise de l'eau qui ne cesse de s'aggraver: la capitale afghane pourrait ne plus avoir d'eau souterraine d'ici 2030. L'eau des camions-citernes est deux fois plus chère que l'eau municipale et davantage encore lorsqu'elle est potable.