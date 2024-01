information fournie par France 24 • 22/01/2024 à 23:28

Le Nigeria s'impose face à la Guinée-Bissau (1-0), lundi, pour leur dernier match du 1er tour, sans forcer mais sans grande conviction non plus. Les Super Eagles terminent à la 2e place du groupe A, derrière la Guinée équatoriale, et sont donc directement qualifiés pour les 8es.