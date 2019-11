Bolivie : le bilan économique et social d'Evo Morales

France 24 • 13/11/2019 à 11:18

Quel bilan économique et social pour Evo Morales, qui a démissionné dimanche de la présidence bolivienne ? Depuis sa première élection, fin 2005, la Bolivie a connu une forte croissance, tirée par l'exploitation des matières premières et la redistribution des richesses. Mais l'économie bolivienne reste peu diversifiée et le pays souffre d'une corruption élevée et d'un climat d'affaires peu attractif. Décryptage.