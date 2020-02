Bataille pour Idleb : l'escalade meurtrière

France 24 • 11/02/2020 à 20:07

C'est un nouveau conflit dans la guerre en Syrie qui dure depuis près de 9 ans.Les accrochages se multiplient entre les forces syriennes et les soldats turcs présents dans la région d'Idleb. Hier encore cinq militaires turcs ont été tués et tout à l'heure c'est un hélicoptère du régime qui a été abattu. Soutenu par l'aviation russe, le régime de Bachar El-Assad tente de reprendre cet ultime bastion au main des forces rebelles et djihadistes. Ces combats ont déjà poussé depuis deux mois près de 700 000 personnes sur les routes. L'ONU dénonce une situation humanitaire catastrophique.