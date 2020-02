Affaire des biens mal acquis : Téodorin Obiang suspendu à une décision de la cour internationale de justice

France 24 • 17/02/2020 à 23:12

À la Une de ce journal, Téodorin Obiang qui n'en a pas fini avec la justice. Le fils du président équato guinéen a été condamné la semaine dernière par la cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende dans l'affaire des "bien mal acquis". La justice française a également ordonné la confiscation de ses biens dont un hôtel particulier avenue Foch à Paris. Malabo a qualifié d' "arbitraire" et de "discriminatoire" le comportement de Paris dans cette affaire. Le bras de fer diplomatique et juridique se poursuivra jusqu'au 21 février.