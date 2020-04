Accord de l'OPEP+ : une réduction de la production historique en période de Covid-19

France 24 • 13/04/2020 à 11:58

L'Opep et ses partenaires ont convenu dimanche soir de la "plus grande baisse de production de l'histoire", dans l'espoir de faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de coronavirus et malgré les tensions entre Moscou et Ryad.