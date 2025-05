information fournie par AFP Video • 26/05/2025 à 12:28

L’aide a commencé à revenir au compte-gouttes à Gaza, après plus de deux mois et demi de blocus total imposé par Israël, qui a provoqué de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Soumis à une forte pression américaine et européenne, Benjamin Netanyahu a accepté une reprise très limitée de l'aide, loin de répondre aux besoins du territoire palestinien.