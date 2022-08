100% ETF : combiner durabilité et performance avec les ETF

information fournie par Boursorama • 04/08/2022 à 10:32

100% ETF. Deux fois par mois, avec iShares, l'émission pour bien comprendre et utiliser les ETF.

Au programme pour ce numéro, l'explication d'un terme clé pour l'investissement en general et l'investissement en ETF en particulier. On parle aujourd'hui "d'obligation", c'est-à-dire le prêt que fait un investisseur (particulier ou professionnel) à une entreprise ou un gouvernement. Ces titres de dette sont émis pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers.

L'entretien sera consacré à l'investissement durable basé sur les fameux critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Arnaud Gihan, directeur iShares France va expliquer que quête de sens et performance ne sont pas forcément incompatibles en matière d'investissement et qu'investir durable avec les ETF, c'est très accessible.