Vivre sans carte bancaire, est-ce possible?

Les moyens de paiement se multiplient. Les règlements par montres connectées et smartphones font désormais partie du quotidien ( crédit photo : GettyImages )

La carte bancaire est le système de paiement le plus utilisé en France. Elle est pratique et rapide, mais son utilisation peut engendrer certains frais. De plus, l’évolution de la technologie permet d’avoir accès à de nouveaux moyens de paiement. Ceux-ci sont-ils suffisants pour vous affranchir totalement de carte bancaire ? Tour d’horizon de ces différentes solutions.

Sommaire:

La carte bancaire, moyen de paiement préféré des Français

Il est possible de posséder un compte courant sans carte bancaire associée

Les cartes de retrait: une alternative à la carte bancaire

Les moyens de paiements alternatifs

La carte bancaire est le moyen de paiement de prédilection des Français, selon le Groupement des cartes bancaires. Ce dernier indique que 65% des paiements quotidiens des ménages sont effectués par ce biais (hors charges fixes). La tendance est à la progression malgré l’arrivée de nouveaux moyens de paiement alternatifs . La France est un des pays où les cartes bancaires sont les plus répandues.

Détenir une carte bancaire peut engendrer des frais, dans les cas suivants:

retraits dans un autre établissement bancaire,

retraits hors de la zone euro,

opposition en cas de perte ou de vol…

Ces frais varient d’un organisme bancaire à un autre. Les prix peuvent aller de 0 euro à 160 euros en fonction de votre type de carte et des garanties et services liés. Les banques en ligne, ou néobanques, sont généralement intéressantes à ce titre. En effet, elles possèdent des offres de cartes bancaires totalement gratuites. Le type de carte délivré dépend essentiellement:

de vos revenus,

des sommes que vous placez,

de la fréquence de vos retraits,

de vos besoins.

Il est possible de posséder un compte courant sans y associer de carte bancaire. Vous êtes libre de refuser quand la banque vous en propose une. Ainsi, vous payez moins de frais bancaires et vous annulez le risque de vous retrouver à découvert à la suite d’une utilisation abusive de votre carte. Sans carte bancaire pour régler vos achats, vous avez besoin de liquide. Comment effectuer des retraits?

La première solution consiste à vous rendre au guichet de votre banque quand celle-ci dispose de points de distribution. Chacune doit proposer un service de caisse vous permettant de retirer de l’argent gratuitement. Il peut être nécessaire de prévenir la banque au préalable afin que celle-ci mette à disposition les liquidités, notamment si votre besoin est important (supérieur à 1.500 euros).

La banque peut aussi vous remettre une carte de retrait à usage unique. Cette dernière permet de retirer de l’argent au distributeur automatique de billets (DAB) et vaut pour une seule opération. Vous pouvez retirer de l’argent dans votre banque ou l’une de celles appartenant au même réseau.

À savoir Les cartes de paiement à usage unique ne peuvent pas être utilisées pour effectuer vos achats sur internet ni pour payer un commerçant directement en magasin. Leur utilisation est strictement limitée au retrait d’espèces à de la banque dont vous dépendez.

Une carte de retrait permet de retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets et aux guichets automatiques de banque (GAB) de votre réseau bancaire. Certaines permettent aussi d’avoir accès à du liquide sur l’ensemble des réseaux bancaires français. Cette solution est moins onéreuse que la carte bancaire classique. Elle peut convenir aux personnes souhaitant garder un contrôle sur leurs dépenses, aux jeunes épargnants ou aux contribuables fichés à la Banque de France. Ces cartes fonctionnent avec les comptes de type Livret A, Livret jeune , Livret de développement durable … La carte de retrait ne permet pas d’effectuer des paiements sur internet ou auprès des commerçants.

À savoir - séjour linguistique d’un enfant... - vacances en France ou à l’étranger, Le plafond des retraits autorisés est généralement plus bas pour une carte de retrait que pour une carte bancaire classique. Il est habituellement de 300 euros par semaine et peut être temporairement augmenté dans des cas exceptionnels:

Les paiements en liquide se raréfient. En effet, des solutions innovantes pour payer sur internet ou chez des commerçants voient le jour. C’est le cas du paiement mobile sans contact via les smartphones ou les montres connectées récentes.

Le chiffre à retenir: 266 L’usage du paiement mobile sans contact a connu une croissance de +266% en France entre 2021 et 2022, selon des données de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France.

Ces solutions se nomment Apple Pay, Samsung Pay ou encore Google Pay pour les smartphones. Du côté des montres connectées, les principales sont Fitbit Pay et Garmin Pay. Grâce à chacune de ces technologies, vous laissez la carte bancaire dans votre portefeuille et réglez vos achats chez les commerçants grâce au sans-contact. Le paiement s’effectue via les terminaux de paiement (TPE), lesquels communiquent avec votre téléphone ou montre connectée grâce à la technologie nommée Near Field Communication (NFC).

Les paiements numériques dématérialisent votre carte bancaire. Ils facilitent vos dépenses du quotidien et minimisent le risque de perte ou de vol de votre carte. Ces solutions sont gratuites. Pour en bénéficier, vous devez enregistrer votre carte bancaire sur le support souhaité (téléphone, montre) lors de la première synchronisation. Toutefois, même si votre carte bancaire est dématérialisée, elle existe toujours. Les frais liés sont toujours d’actualité également.