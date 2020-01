Vacances au ski: quel format choisir?

Satep/Shutterstock / Satep

Durant l'hiver, vous êtes nombreux à choisir la montagne comme destination de vacances. Plusieurs éléments sont à prendre en compte avant de réserver. La quantité de neige est un élément important, cependant le choix de votre hébergement est également à prendre en compte. En effet il peut être déterminant dans la réussite de votre séjour au ski. Pour vous aider à choisir entre les différentes offres, voici quelques conseils pratiques.

Quelles sont les types de logement possibles au ski?

L'appartement situé dans une résidence de vacances reste le format de location privilégié par les Français à la montagne. Il a l'avantage d'offrir des infrastructures (piscine, restaurant, salle de sport...) ou des services complémentaires (livraison de courses, ménage en cours de séjour, location gratuite de lecteur DVD...). Ce type de location peut cependant manquer de charme.

La chambre d'hôtel constitue une alternative pratique. En pension complète, vous n'avez pas besoin de faire de courses, de cuisiner ou de vous inquiéter des tâches ménagères. Toutefois, une chambre d'hôtel peut paraître exiguë pour se détendre après une journée de ski.

La location d'un grand appartement indépendant ou d'un chalet est la solution la plus conviviale si vous partez en famille ou avec un groupe d'amis. Ce type de logement est plus authentique et vous garantit une grande tranquillité par rapport à une résidence.

Les caractéristiques et conditions à prendre en compte

Renseignez-vous sur la distance entre votre hébergement et le bas des pistes. Une fois sur place, vous avez envie de skier et non de marcher avec votre matériel... Veillez également à ne pas être trop éloigné des commerces et restaurants. Cela vous évitera de devoir prendre votre voiture pendant votre séjour.

Pour le logement, faites attention à la surface et à la disposition des pièces. La volonté des promoteurs d'optimiser les espaces n'a pas toujours eu des résultats heureux. N'hésitez pas à demander une présentation détaillée avant de réserver.

Enfin, soyez vigilant sur le prix final de la location. Des frais de dossier peuvent s'ajouter au dernier moment si vous réservez en ligne. Les prix mis en avant dans une offre peuvent également évoluer selon le nombre de personnes et la période choisie pensez également à vérifier les conditions d'annulation et les éventuelles garanties en cas d'absence de neige.

Comment réserver? En ligne, vous pouvez réserver auprès d'une centrale ou d'un loueur en direct. Sur une centrale, vous avez l'avantage de pouvoir comparer les offres et d'obtenir des prix attractifs. En revanche, les informations fournies ne sont pas toujours très détaillées. Ce qui ne sera pas le cas si vous vous adressez directement à un loueur, qu'il s'agisse d'une chaîne de résidences ou d'un particulier. En cas de problème, vous pourrez plus facilement obtenir gain de cause. Quoi qu'il en soit, si c'est possible, privilégiez le paiement par carte bancaire (de préférence premium) pour bénéficier des assurances liées à celle-ci.

Au ski, vous pouvez choisir de vous loger dans une résidence de vacances, un hôtel, un appartement indépendant ou encore un chalet. La distance jusqu'au bas des pistes et la surface du logement constituent les principaux critères.