Retraite: ce qui change en 2022 (revalorisation, plafonds…)

La discussion sur le régime de retraite universel est repoussée. Après bientôt trente ans de réformes des retraites, les règles du jeu du régime général de la Sécurité sociale ont évolué dans un sens sans cesse plus restrictif. L’année 2022 a apporté quelques changements à la marge.

Sommaire:

Pas de modification de la durée de cotisation avant 2023

Des réformes sans cesse plus restrictives

Retraite, des évolutions à la marge en 2022

Les pensions de retraite revalorisées de 1,1%

4.113 euros de plafond pour les cotisations aux produits d’épargne retraite

Pas de modification de la durée de cotisation avant 2023

Le régime général de la Sécurité sociale, ou “Assurance retraite”, est celui des salariés. C’est aussi celui des salariés agricoles, artisans, industriels et commerçants. En effet, leur régime de retraite y est affilié. Pour toutes les personnes nées en 1955 ou après, l’âge pivot de départ à la retraite est de 62 ans. À cet âge, il est ainsi possible de bénéficier d’une retraite à taux plein , à condition d’avoir cotisé le nombre de trimestres requis .

Les assurés concernés bénéficient du minimum contributif (ou Mico). Si le revenu cumulé de leurs pensions de base et complémentaires n’en atteint pas le plafond, le minimum contributif vient le compléter (il est attribué sous conditions). Revalorisé tous les 1er janvier, son montant s’élève, en 2022, à 8 557, 92 euros par an, soit 713,16 euros par mois pour 120 trimestres cotisés ou plus.

Des réformes sans cesse plus restrictives

Si l’on n’atteint pas la durée de cotisation requise, l’âge pour bénéficier de sa retraite de base à taux plein est en revanche fixé à 67 ans. Les règles ont cependant évolué au fil des réformes. Elles diffèrent donc selon les générations. La durée de cotisation est ainsi relevée d’un trimestre tous les trois ans de 2020 à 2035 pour atteindre 172 trimestres (43 ans) pour les générations 1973 et suivantes. Pas de nouvelle modification donc de ce côté, en principe, avant 2023.

Retraite, des évolutions à la marge en 2022

La réforme des retraites qui devait être discutée en avril 2020 a été repoussée du fait de la pandémie de la Covid-19. L’année 2022 ne fait pas exception… et les règles du régime général de retraite de la Sécurité sociale continuent d’évoluer, cette année comme les précédentes. Ces changements jouent cependant à la marge en 2022, notamment sur la valeur d’un trimestre et les plafonds (de réversion, du minimum contributif).

Le salaire nécessaire pour enregistrer un trimestre en 2021 est de 150 fois le montant du Smic horaire brut, soit 1.572 euros, soit 6288 euros pour 4 trimestres (au 1er octobre 2021). Le plafond de ressources à respecter en 2021 pour toucher la réversion est porté à 21.320 euros par an pour une personne veuve vivant seule. Une personne veuve remariée ou pacsée peut, quant à elle, toucher une pension de réversion si elle ne perçoit que jusqu’à 1,6 fois plus de revenus qu’une personne veuve seule, soit 34.112 euros de revenus par an.

Les pensions de retraite revalorisées de 1,1%

Les retraites de base ont été revalorisées de 1,1% au 1er janvier 2022. Elles suivent ainsi l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, établi par l’Insee. Les pensions des retraites complémentaires versées par l’Agirc-Arcco ont été, quant à elles, revalorisées de 1% au 1er novembre 2021.

L‘Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permet aux personnes qui élèvent leurs enfants et restent ainsi au foyer de cotiser pour préparer leur retraite. L’assiette forfaitaire mensuelle applicable s’évalue à 169 fois le Smic de l’année précédente. Elle s’élève ainsi à 1.732,25 euros en 2022.

Les bénéficiaires de l’ allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) peuvent cumuler ce minimum vieillesse, réservé aux personnes ayant de faibles ressources, avec des revenus d’activité. En 2022, ce cumul minimum vieillesse-activité est plafonné à 1.422,80 euros pour une personne seule (0,9 fois le Smic) et 2.404,67 euros pour une personne vivant en couple (1,5 fois le Smic).

4.113 euros de plafond pour les cotisations aux produits d’épargne retraite

Les cotisations versées en 2021 sur les produits d’épargne retraite, comme le Plan d’Épargne Retraite (PER), sont déductibles sur les revenus de 2022 (que vous déclarez au printemps 2023) à hauteur de 4.113 euros. Le plafond de déduction pour l’épargne retraite correspond en effet à 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) de l’année précédente. Il est possible d’opter alternativement pour un autre plafond de cotisation, fixé à 32.908 euros. Ce montant correspond à 10% des revenus professionnels, dans la limite de 10% de huit fois le Pass de l’année précédente.