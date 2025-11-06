Investissement locatif et fiscalité : quels travaux sont déductibles de vos impôts ?

Certains travaux effectués dans un logement en location sont déductibles de vos impôts. (illustration) (Thijs van der Weide / Pexels)

Comment optimiser sa fiscalité quand on est propriétaire d'un bien mis en location ? C'est la question que se posent de nombreuses personnes qui pratiquent l'investissement locatif. Dans cette optique, certains travaux effectués dans un logement loué peuvent donner droit à une déduction d'impôts. Mais les conditions varient en fonction de l'investissement fait et du statut du propriétaire, rapporte Capital .

Location nue ou meublée ?

Tout d'abord, pour obtenir une déduction d'impôt en lien avec des travaux dans son logement, il faut être assujetti au régime d'imposition au réel pour ses revenus locatifs. Un propriétaire fonctionnant sous les régimes du micro-foncier ou micro-BIC ne sera pas soumis aux mêmes règles.

C'est ensuite le type de location qui détermine quels travaux ouvriront le droit à une déduction d'impôt. Dans le cas d'une location nue, les dépenses liées à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration (rénovation, isolation thermique, vérification d'équipement, remplacement d'une chaudière, etc...) permettent de faire baisser le montant de l'impôt sur les revenus locatifs. Les travaux de construction et d'agrandissement sont exclus du dispositif.

Bien qualifier les travaux effectués auprès du fisc

Pour une location meublée, les règles sont différentes. Seuls les travaux d'entretien et de réparation sont déductibles. Les travaux d'amélioration et de construction sont cependant amortissables, ce qui veut dire qu'il est possible d'en déduire une fraction chaque année, pendant plusieurs années.

Pour bénéficier d'une déduction d'impôt, il est conseillé de garder toutes les factures liées aux travaux et pas juste les tickets de caisse, qui ne sont pas recevables par le fisc. « Attention, la nature des travaux est la principale cause de requalification fiscale des dépenses déductibles » , avertit la vice-présidente d'une association de courtiers. Soyez donc au clair avec les définitions avant de déclarer vos revenus.