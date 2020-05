Résidences étudiantes: les avantages et les inconvénients

Grand Warszawski/Shutterstock / Grand Warszawski

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces résidences étudiantes ? Faisons le point sur ce mode de logement apprécié des étudiants. Selon le site LocEtudiant, les résidences étudiantes privées concernaient 110.000 logements en France en 2015. Elles devraient compter près de 160.000 lits en 2020. Une option pouvant intéresser les jeunes, surtout dans les villes les plus denses.

Sommaire:

Studélites, Estudines, Fac-Habitat, Suitétudes, Logifac, on trouve des centaines de ces résidences étudiantes, un peu partout en France. Ces entreprises privées proposent aux jeunes des appartements, souvent des studios ou des F1, parfois F2 ou F3. Concrètement, l'étudiant signe de façon très classique un contrat de location, pour lequel il doit verser un dépôt de garantie (environ un mois de loyer). Le plus souvent des frais d'agences sont à prévoir. Le montant est variable en fonction de la résidence et de la ville (comptez quelques centaines d'euros). Il s'engage alors pour neuf à douze mois, renouvelables.

Résidences étudiantes: quels sont les avantages?

Ces appartements sont dédiés aux étudiants. Cela peut donc être un premier pas dans l'autonomie, entre vie familiale et appartement classique dans le parc privé. Cela permet de se retrouver entre jeunes et de se sentir plus en sécurité. Souvent, ces résidences proposent un certain nombre de services à leurs jeunes locataires: accueil, conciergerie, laverie, parking, ménage, wifi, parfois même local à vélos, voire salle de sport.

Elles sont généralement assez centrales, ou proches des campus et proposent des logements déjà meublés. La réservation se fait simplement, en ligne. Vous avez bien sûr droit aux aides au logement. Autre avantage: les appartements sont en général en bon état et dotés d'une salle de bains et de toilettes privées contrairement à certaines chambres de bonne où ce n'est pas le cas.

Résidences étudiantes: quels sont les inconvénients?

La vie en résidence universitaire ne convient pas forcément à tout le monde. En premier lieu les appartements déjà meublés peuvent ne pas plaire et ne pas laisser beaucoup de créativité dans l'emménagement de son chez-soi.

De plus, le règlement de l'immeuble peut être parfois strict: ne pas pouvoir recevoir de personnes dans son logement le soir et la nuit, de visites imprévues... Certains peuvent aussi ne pas apprécier l'ambiance de fête de ces résidences.

Résidences étudiantes: qu'en est-il du prix?

Ces logements ne sont pas forcément plus chers que dans le parc privé classique. Si l'on compare les tarifs avec les services offerts, le prix peut même se révéler assez intéressant. À chacun de faire le point, pour décider si l'offre convient.