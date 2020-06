Rémunération de Fin de Formation (RFF): pour terminer votre stage sereinement

crédit photo : Goran Bogicevic/Shutterstock / Goran Bogicevic

Pôle Emploi vous propose une formation dont la durée excède la période pendant laquelle vous touchez des allocations chômage ? Pas d'inquiétude : la Rémunération de Fin de Formation (RFF) va venir se substituer à l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE). Ainsi, vous êtes rémunéré jusqu'à la fin de votre formation ou de votre stage.

Les bénéficiaires de la RFF

Pour toucher la Rémunération de Fin de Formation (RFF ou R2F), vous devez:

La formation prescrite suivie doit vous permettre d'acquérir une formation qualifiante, c'est-à-dire reconnue par un diplôme ou un titre, répertorié au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), dans les classifications d'une convention collective ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'Emploi d'une branche professionnelle.

Par ailleurs, cette formation doit vous permettre de répondre à une offre déficitaire sur le marché de l'emploi (métiers dits «en tension»).

A savoir

La liste des métiers en tension est établie par le préfet de région. Ainsi, elle diffère selon votre localisation géographique.

Formation: à chaque situation, son indemnisation Si vous touchez des allocations chômage (ARE), vous pouvez bénéficier d'une formation rémunérée dans le cadre de l'Allocation de Retour à l'Emploi Formation (AREF).

Le montant de la RFF, son versement et vos obligations

Si vous ne touchez pas ou plus d'allocations chômage (ARE) avant le début de la formation, vous pouvez bénéficier d'une formation rémunérée dans le cadre de la Rémunération des Demandeurs d'Emploi en Formation (RFPE). Si vous ne touchez plus d'allocations chômage (ARE) au cours de la formation, vous pouvez bénéficier d'une formation rémunérée dans le cadre de la Rémunération de Fin de Formation (RFF).

Le montant de l'allocation fin de formation correspond à l'indemnisation à laquelle vous pouviez prétendre avant la fin de vos droits, dans la limite de 652,02 € versés par mois. La RFF est versée à partir du mois suivant la fin de l'indemnisation à l'ARE pour en prendre le relais, jusqu'à la fin de la formation.

Le versement de la rémunération de fin de formation par Pôle Emploi est soumis à obligations:

Chaque mois, vous devez actualiser votre situation de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi.

Vous devez suivre votre formation de manière assidue. En cas d'interruption de la formation pour une durée supérieure à 15 jours calendaires, le versement de la RFF est suspendu.

A savoir La durée d'indemnisation à l'ARE cumulée à la durée d'indemnisation au titre de la RFF ne doit pas dépasser trois ans.

Les démarches pour toucher la RFF

La demande de RFF doit être faite auprès de votre conseiller Pôle Emploi à l'aide d'un formulaire spécifique à retirer dans votre agence. A compter de la date de votre dépôt de dossier, Pôle emploi dispose de 21 jours pour vous répondre. En cas de refus, vous en êtes informé par courrier.

En cas de réponse négative à la rémunération de fin de formation, vous avez plusieurs possibilités:

Suivre votre formation sans percevoir d'aide financière.

Choisir une formation plus courte pour qu'elle s'intègre dans vos droits à indemnisation du chômage.

Renoncer à suivre votre formation.

La Rémunération de Fin de Formation (RFF) est une aide, accordée sous conditions, destinée aux demandeurs d'emploi ne touchant plus d'allocations chômage avant la fin d'une formation. La RFF permet d'être indemnisé par Pôle Emploi jusqu'à la fin de la formation.