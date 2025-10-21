Réalisez vos rénovations défiscalisées cette année pour réduire vos impôts

Les solutions liées à la rénovation ne manquent pas pour réduire ses impôts en 2021.

Rénover un bien immobilier pour le mettre en location peut vous permettre de faire reculer le montant de votre feuille d'imposition. Denormandie, Malraux… Les solutions ne manquent pas pour agir sur sa fiscalité tout en remettant des biens immobiliers sur le marché locatif.

Sommaire:

Le Denormandie: défiscaliser dans les villes moyennes

Le Pinel optimisé au déficit foncier

Le Malraux (SCPI ou direct)

Les travaux d'accessibilité pour les personnes âgées ou handicapées

Le Denormandie: défiscaliser dans les villes moyennes

Le dispositif Denormandie est une aide fiscale destinée aux investissements locatifs dans l'ancien. La réduction d'impôt sur le revenu est destinée aux acheteurs de logements situés dans des zones géographiques spécifiques. Elle est accordée notamment pour ceux qui s'engagent à effectuer des travaux de rénovation dans les 222 villes du Plan national Action cœur de ville, ou aux communes signataires de la convention d'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).

Les travaux doivent représenter 25% du prix d'achat. Le bien est mis en location non meublée. S'il l'est pendant 6 ans, la réduction d'impôt sur le revenu est de 12% du prix du bien. Elle monte à 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. Pour ce calcul, seuls les 300.000 premiers euros sont pris en compte pour établir votre réduction d'impôt.

Exemple Pour un investissement de 100.000 euros dont 30.000 euros de rénovation, mis en location pour une durée de 6 ans, la réduction d'impôt est de 12.000 euros chaque année.

Les loyers sont conventionnés et destinés aux revenus modestes, sur les mêmes plafonds que le dispositif Pinel neuf. Les travaux éligibles sont ceux améliorant la performance énergétique du logement. Il faut alors faire appel impérativement à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE). La modernisation, l'assainissement, ou l'aménagement des surfaces habitables entre également dans le dispositif, de même que la création de nouvelles surfaces habitables.

Le Pinel optimisé au déficit foncier

Le déficit foncier est un mécanisme donnant droit à une déduction fiscale sur vos loyers perçus. Son montant correspond aux charges liées au logement: les frais de réparation et entretien, les travaux de rénovation énergétique, les frais d'emprunt... Ce dispositif est cumulable avec le dispositif Denormandie précité, mais seulement sur la part des travaux supérieurs aux 25% éligibles.

Plus en vigueur depuis le 1er janvier 2025, le dispositif Pinel pouvait permettre d'optimiser un investissement utilisant le mécanisme du déficit foncier. Le Pinel était dédié à l'immobilier neuf, reconnaissant toutefois la possibilité d'acquérir un bien ancien «qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf». Le Pinel couplé au déficit foncier était proposé généralement aux contribuables soumis à la tranche marginale d'imposition de 30% ou plus. L'idée était de profiter de la réduction d'impôt sur la partie «Pinel» de l'investissement et de réduire voire de faire disparaître l'impôt sur les revenus fonciers et les prélèvements sociaux. Il fallait mettre le bien en location pendant 3 ans au moins. La réduction était plafonnée à 10.700 euros par an, mais sans perte car il était possible de reporter pendant 10 ans le déficit foncier, dans cette même limite de 10.700 euros par an.

Le Malraux (SCPI ou direct)

Autre dispositif bien connu des investisseurs, la loi Malraux a pour but de réhabiliter des immeubles historiques dans des zones à sauvegarder, aux choix un Site Patrimonial Remarquable (SPR) ou un Quartier Ancien Dégradé (QAD).

Le taux de réduction d'impôt atteint au maximum 30% du montant des dépenses engagées. Le bien est loué non-meublé pendant une durée d'au moins 9 ans, et ne doit pas être occupé par le propriétaire ou un ascendant ou descendant. Le plafonnement des dépenses prises en compte est de 400.000 euros sur 4 ans à compter de la délivrance du permis de construire. Au maximum, vous pouvez donc dégager 120.000 euros de réduction d'impôt, non soumis au plafonnement de 10.000 euros des niches fiscales.

Les travaux d'accessibilité pour les personnes âgées ou handicapées

Il est possible de bénéficier d'un crédit d'impôt de 25% de la facture engagée pour des travaux d'adaptation d'un logement pour une personne âgée dépendante ou en situation de handicap. Le montant des dépenses est plafonné à 5000 euros pour une personne seule et 10.000 euros pour un couple (400 euros supplémentaires par personne à charge et 200 euros par enfant en résidence alternée).