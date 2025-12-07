La location d’équipements permet de réduire le coût des activités sportives

Louer ses équipements sportifs au lieu de les acheter est une option intéressante. ( crédit photo : Getty Images )

Décathlon propose un service innovant de location d'équipements sportifs pour les sportifs occasionnels ou les pratiquants réguliers. Cette solution donne accès à du matériel de qualité tout en maîtrisant son budget, sans engager de dépenses lourdes pour un usage ponctuel.

La location Décathlon combine flexibilité, choix et services pratiques

Pouvoir louer des équipements sportifs est la stratégie déployée par Décathlon partout en Europe depuis 2020. Un vélo électrique d'une valeur de 2.499 euros se loue 113 euros par mois. L'entreprise adopte une solution sur-mesure. Le client sélectionne le produit nécessaire et l'emprunte selon la durée souhaitée. La marque fixe le prix mensuel. Pour certains articles, l'engagement minimum atteint trois mois. Les choix disponibles couvrent une large gamme. Décathlon met à disposition un pack de musculation complet à 10 euros par mois. Un appareil de fitness coûte 49 euros par mois. Un équipement complet de golf revient à 6 euros par mois. Chaque profil trouve une offre adaptée. La livraison s'effectue sous 7 jours en magasin. Les produits de fitness arrivent directement au domicile des clients. Lors de la souscription en ligne, des frais de dossier de 15 euros sont facturés. Ces frais correspondent aux coûts logistiques associés au traitement de votre commande. Tous les magasins ne proposent pas tous les produits. Il est donc important de vérifier où se situent les enseignes pouvant vous livrer votre équipement. Une assurance est disponible en cas de sinistre.

Décathlon veut élargir la location aux vêtements de sport

Après un test initial en 2021 auprès de 70 familles, Décathlon a lancé en Belgique (Anvers et Alleur) une formule d'abonnement mensuel couvrant vêtements et équipements de sport, à travers le projet «We Play Circular». Trois niveaux tarifaires permettent de louer du matériel pour des plafonds de 400 , 1.000 ou 2.000 euros en échange d'une cotisation mensuelle allant de 25 à 95 euros . L'offre s'est ensuite élargie à 1.000 abonnés, confirmant son adoption rapide. Stratégiquement, cette initiative s'inscrit dans la volonté de tester un nouveau modèle économique axé sur l'usage plutôt que la possession, avec une logique durable et rentable. Si les bilans intermédiaires se maintiennent, un déploiement élargi en Europe et donc en France pourrait suivre.

Ces services annexes rendent le matériel sportif plus abordable

Décathlon confirme sa volonté de passer d'un modèle de consommation linéaire basé sur la propriété à un modèle de consommation circulaire basé sur l'usage. Outre la location, il est depuis plusieurs années possible d'acheter du matériel et des vêtements de sport d'occasion ou reconditionnés sur le site. Le vélo «VTC Gran City 4», vendu en excellent état est au prix de 1.899 euros reconditionné. Neuf, il coûte jusqu'à 2.999 euros . Pour contribuer à lutter contre l'inflation, les consommateurs peuvent, sur le site de Décathlon , consulter régulièrement l'onglet «Bons plans». Il recense les meilleures promotions du moment et les prix en baisse sur les articles les plus tendance. Il est aussi possible de vendre ses affaires de sport grâce au Trocathlon . Cet événement, lancé en 1986 par la marque, est un dépôt-vente permettant à tous les sportifs de vendre son matériel ou d'acheter un produit de seconde main. Chaque vendeur fixe librement le prix de son article. Seuls les équipements en bon ou très bon état sont acceptés. Si une réparation est nécessaire, vous devrez au préalable vous rendre à un atelier de Décathlon pour le faire réparer à vos frais. Vous pouvez également le faire vous-même en consultant un des 500 tutoriels mis à votre disposition sur le site du service après-vente de Décathlon.

La location d'équipements connectés ouvre une nouvelle ère pour les sportifs technophiles Louer une Apple Watch pour moins de 40 euros par mois, c'est possible. L'idée fait en tout cas son chemin chez certains sportifs à la recherche d'un assistant intelligent pour améliorer leurs performances. Le site Boulanger propose un onglet dédié à la location d'objets connectés. Sur la plateforme Commown , on trouve également tout un tas de smartthings à louer, comme des casques pour vous accompagner lors de vos entraînements, à seulement 7,50 euros par mois. En promouvant la location, la plateforme veut réduire l'impact énergétique généré par la fabrication d'outils technologiques.

