Private Equity: quelle place dans une stratégie patrimoniale?

Dernière mise à jour le : 07/06/2026

Les clés pour investir dans le private equity ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce que le private equity?

Les différents types de fonds accessibles en private equity

Quel est le montant pour investir dans des FIP/FCPI?

Quelles sont les performances du Private Equity?

Quel est l’horizon de placement pour investir en private equity?

Qu’est-ce que le private equity?

Les fonds de private equity ou de capital-investissement ont pour objet de prendre des participations dans le capital de sociétés non-cotées en bourse. Ces fonds lèvent des capitaux auprès d’investisseurs pour les investir au fil du temps dans des sociétés non-cotées dont le potentiel de croissance est jugé intéressant. Leur objectif est de soutenir le développement de ces entreprises et de dégager une plus-value significative au moment de la cession de leurs participations, généralement au bout de 5 à 10 ans.

Un fonds de Private Equity a donc une durée de vie moyenne de 10 ans, avec deux grandes phases.

Les cinq premières années sont consacrées à l’investissement: le fonds constitue son portefeuille en prenant des participations dans plusieurs entreprises. Au fur et à mesure de ses investissements, il lance les appels de fonds que les investisseurs se sont engagés à lui apporter.

Les cinq années suivantes constituent la période de désinvestissement: le fonds commence à céder ses participations. Il reverse alors aux investisseurs les capitaux correspondant aux cessions.

Selon les entreprises ciblées, on distingue différents types de fonds:

- les fonds de capital-risque (Venture Capital ou capital-innovation) qui financent des startups en phase de démarrage ;

- les fonds de capital-développement (Growth Capital) qui accompagnent la croissance des entreprises ;

- les fonds de capital-transmission (Buy Out) qui facilitent la transmission ou le rachat d’entreprises établies ;

- les fonds de capital retournement (Turn Around) qui ciblent des sociétés en difficulté.

La plupart des fonds de Private Equity sont spécialisés dans un type d’investissement, mais certains interviennent à toutes les phases de la vie d’une entreprise.

À savoir: L’accès au private equity a longtemps été réservé aux particuliers les plus fortunés, avec des tickets d’entrée très élevés. Cette possibilité est désormais ouverte à tous par l’intermédiaire de l’investissement dans des «fonds de fonds», qui sélectionnent et investissent eux-mêmes dans divers fonds de private equity. Depuis la loi Pacte votée en 2019, cette classe d’actifs se démocratise et se retrouve au cœur des contrats d’assurance-vie ou d’épargne à long terme. Ils représentent une opportunité de diversification du patrimoine permettant de mettre les investisseurs à l’abri des fluctuations du marché boursier. Le marché du private equity s’est ainsi fortement développé. Il est en croissance soutenue depuis plus de 20 ans.

Les différents types de fonds accessibles en private equity

En fonction de la teneur des investissements, on distingue différents types de fonds de private equity.

Les Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR)

Les fonds communs de placement à risque sont investis à hauteur de 50% minimum en titres d’entreprises non-cotées en bourse. Ils ciblent des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire à la recherche de fonds pour financer leur développement ou la cession de leur activité.

Techniquement, les FCPR font partie de la catégorie des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Ils se composent de valeurs diverses et promettent aux investisseurs des rendements élevés, mais en contrepartie d’une prise de risque importante.

Il existe différentes manières d’investir dans un FCPR: directement, par le biais d’une assurance-vie, via un PEA ou à travers un compte-titres.

Les Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI)

Les fonds communs de placement dans l’innovation font partie de la catégorie des FCPR. Ils sont investis à hauteur de 70% minimum en titres de sociétés innovantes non-cotées en bourse. Les 30 % restants représentent des placements libres sélectionnés par le fonds: obligations, actions, SICAV…

Les entreprises sélectionnées doivent consacrer une partie significative de leur chiffre d’affaires (15% des dépenses au minimum) à la recherche et au développement, employer moins de 2000 salariés, être implantées dans un état membre de l’Union européenne, être imposables à l’impôt sur les sociétés et ne pas être cotées en bourse.

Les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP)

Les fonds d’investissement de proximité sont investis à hauteur de 70% minimum dans des PME régionales non-cotées en bourse. Pour être éligibles, les entreprises concernées doivent avoir un effectif inférieur à 250 salariés, générer moins de 50 millions de chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, être imposables à l’impôt sur les sociétés, ne pas être cotées en bourse, et avoir leur siège social dans un pays membre de l’Union européenne.

Les FCPI et les FIP sont soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.

Quelle est la fiscalité applicable aux FIP et aux FCPI?

Pour répondre aux besoins en capitaux des entreprises, et compenser la prise de risque induite par l’investissement, les pouvoirs publics ont multiplié les incitations fiscales en direction des particuliers. La souscription de parts de FCPI ou de FIP donne en effet droit à une réduction au titre de l‘impôt sur le revenu (IR), à condition de s’engager à les conserver pendant une période de cinq ans au minimum.

La loi de finances pour 2026 a restreint le périmètre des réductions d’impôt sur le revenu. Les FCPR et les FCPI classiques ne génèrent plus de réduction d’impôt à la souscription.

Pour les FCPI, depuis le 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, la réduction d’impôt est réservée aux investissements réalisés dans des jeunes entreprises innovantes (JEI). Elle s’élève à 30 % pour les JEI, 40% pour les JEI à Impact (JEII) et 50% pour les JEI de rupture (JEIR) des versements, pris dans la limite de 75.000 euros pour une personne seule, 150.000 euros pour un couple à soumis à imposition commune. La fraction d'une année excédant les plafonds n'est pas reportable au titre des années suivantes, cette fraction est perdue. La réduction d’impôt JEI échappe au plafonnement global des niches fiscales de 10.000 euros, mais est-elle limitée à 50.000 euros sur la période 2024-2028.

Pour les FIP, la réduction d’impôt est réservée aux investissements réalisés dans des entreprises exerçant exclusivement leur activité en Corse et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Elle s’élève à 30% des investissements pris dans la limite de 12.000 euros pour une personne seule, 24.000 euros pour un couple soumis à imposition commune. La réduction FIP Corse est soumise au plafonnement des niches fiscales à 10.000 euros, sans possibilité de reporter l’excédent sur les années suivantes.

Produit Réduction d'impôt à la souscription Plafond de réduction d'impôt Fiscalité des plus-values réalisées Durée de détention minimale FCPR Aucune Aucun Exonération d'impôt sur le revenu Prélèvements sociaux 18,6% 5 ans FCPI De 30% à 50% FCPI en JEI: 22.500 euros pour une personne seule 45.000 euros pour un coupleFCPI en JEII: 30.000 euros pour une personne seule 60.000 euros pour un coupleFCPI en JEIR: 37.500 euros pour une personne seule 75.000 euros pour un couple FIP 30% pour Corse et DROM 3600 euros pour une personne seule 7200 euros pour un couple

Quel est le montant pour investir dans des FIP/FCPI?

Les sociétés de gestion de fonds de private equity proposent des tickets d’entrée à partir de 1 000 euros. Pour bien choisir, privilégiez les fonds faisant preuve de diversification sectorielle et géographique et affichant un historique de rendement intéressant, même si celui-ci ne saurait présager des rendements à venir. L’expérience du gérant du fonds, sa capacité à sélectionner des entreprises prometteuses doit être un élément central dans votre décision d’investissement.

Il est également possible d’investir facilement par l’intermédiaire d’un compte-titres, d’un PEA ou PEA-PME s’il s’agit de sociétés originaires de l’Union européenne, d’un contrat d’assurance-vie ou un plan épargne retraite (PER). Il devient alors possible d’investir en private equity pour quelques centaines d’euros.

Vous pouvez aussi investir en private equity via des ETF (fonds indiciels ou trackers), qui répliquent la performance de sociétés de gestion en private equity, cotées en Bourse. Les ETF sont faciles d‘accès et proposent des frais très bas. Les sommes placées dans ces fonds peuvent être récupérables à tout moment et sont disponibles par le biais de l’assurance-vie via des unités de compte.

Enfin, vous pouvez choisir d’investir dans le private equity par le biais du crowdfunding, ou financement participatif. Dans ce cas, vous investissez directement des start-ups en répondant à des levées de fonds en ligne.

Dans tous les cas, prenez connaissance des dispositions contenues dans le DICI, le Document d’Information Clé pour l’Investisseur. Celui-ci précise notamment la durée de blocage des fonds, les conditions pour bénéficier des dispositifs fiscaux, ainsi qu’un avertissement sur les risques spécifiques liés à l’investissement dans les sociétés non cotées.

Produit Avantage fiscal à la souscription Plafond de l’avantage fiscal Fiscalité des plus-values réalisées Durée de détention minimale PEA / PEA-PME Aucune Aucun Mais plafond de versement: PEA = 150.000 euros, PEA PME = 225.000 euros Exonération totale d'Impôt sur le Revenu après 5 ans Prélèvements sociaux (18,6%) Aucune Mais fiscalité avantageuse après 5 ans Assurance-vie Aucune Après 8 ans: abattement annuel d’IR sur les gains: 4600 euros pour une personne seule ou 9200 euros pour un couple ; Au-delà: PFU de 30% OU Barème progressif de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux (17,2%) Plan Épargne Retraite (PER) Déduction du revenu imposable Jusqu’à 38.448 euros pour les salariés sous conditionsJusqu’à 88 911 euros pour les travailleurs indépendants sous conditions PFU (31,4%) OU Barème progressif de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux (18,6%) Jusqu'à la retraite, sauf déblocage anticipé

Quelles sont les performances du Private Equity?

Selon les niveaux de risque, les rendements du capital-investissement ressortent entre 7% et 8% par an et jusqu’à 15%. Selon l’étude 2025 France Invest (association des investisseurs pour la croissance qui regroupe 7.000 professionnels et experts du capital-investissement) et EY (organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited), à fin 2024, les rendements du capital-investissement français se sont élevés à 11,3% nets par an depuis l’origine et 12,4% sur les 10 dernières années.

Les performances à moyen terme (5 ans) s‘établissent à 10,4% nets par an. Les fonds liquidés ont pour leur part réalisé un taux de rendement net de 14,1% par an.

Par comparaison, sur les 10 dernières années, le CAC 40 affiche une progression de 8,9% et les investissements immobiliers ont cru de 4,1%.

Quel est l’horizon de placement pour investir en private equity?

Le capital-investissement est particulièrement adapté à une gestion de patrimoine de long terme. En échange d’un rendement relativement élevé, ces investissements doivent être réalisés sur une longue période pour déployer leur potentiel, au minimum de 5 à 10 ans selon la stratégie retenue.

La possibilité ouverte à tous d’investir dans des entreprises non cotées constitue une réelle opportunité même si les placements s’accompagnent toujours d’un risque de perte en capital.