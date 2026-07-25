information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/07/2026 à 08:30

Prêt relais : que se passe-t-il si la vente s’éternise ? / iStock.com - Sutthicha Weerawong

Qu’est-ce que le prêt relais ?

En immobilier, le prêt relais ou prêt relais acquisition est une solution à court terme permettant de financer l’achat d’un bien immobilier avant la revente du bien actuel. La banque avance une partie de la somme : généralement de 60 à 80 % de la valeur du bien en vente. Vous ne commencez à rembourser qu’une fois votre bien actuel vendu et le produit de la vente reçu. D’ordinaire, les taux des prêts relais sont supérieurs à ceux des prêts classiques. Ils sont fixés librement par les établissements bancaires. Il existe le prêt relais « sec ». Le nouveau bien est au même prix que celui en vente voire moins cher, il n’y a donc pas besoin de crédit immobilier complémentaire. Si le bien acquis est plus cher que celui mis en vente, un prêt immobilier classique complète le prêt relais. Il faut faire attention au montant des mensualités que vous aurez à rembourser afin de ne pas rencontrer de difficultés financières. Il existe également le prêt relais avec franchise totale d’intérêts, pour lequel vous ne payez les intérêts qu’à partir du moment où votre bien est vendu. Le prêt avec différé d’amortissement (deux ans maximum) vous permet quant à lui de ne payer des intérêts que pour le nouveau prêt amortissable qui est mis en place. Certaines banques proposent un prêt tout-en-un (relais + classique). Le prêt relais est supposé être une solution à court terme (un à deux ans). Mais que se passe-t-il quand la vente du bien prend plus de temps que prévu ?

Vente qui s’éternise : que se passe-t-il ?

Le secteur immobilier n’est pas épargné par les imprévus. Si votre bien n’est toujours pas vendu à l’échéance du prêt relais, plusieurs solutions s’offrent à vous et à votre établissement bancaire. Votre banque peut choisir de prolonger le prêt d’une année, par exemple. C’est une possibilité mais en aucun cas une obligation. Elle peut également choisir de transformer le prêt relais en prêt immobilier classique. Il faut toutefois que votre taux d’endettement permette cette transformation. Enfin, l’établissement bancaire peut opter pour une saisie immobilière sur l’un des biens, c’est-à-dire soit celui qui est en vente, soit celui qui est financé par le prêt relais. Du côté de l’emprunteur, voici les recours possibles. Tout d’abord, vous avez la possibilité de baisser le prix de vente de votre bien afin d’attirer les acheteurs et de conclure une vente le plus rapidement possible. Ensuite, vous pouvez choisir de mettre le bien en location. Il faut cependant que les loyers encaissés puissent vous permettre de revenir à un taux d’endettement jugé acceptable par votre établissement bancaire et que ce dernier accepte de transformer le prêt relais en prêt classique. La dernière solution est de vendre le bien acquis grâce au prêt relais.