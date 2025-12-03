Comprendre le PEA pas à pas : avantages, règles et fiscalité

Dernière mise à jour le : 03/12/2025

Les investisseurs ont désormais largement recours aux ETF dans leur PEA. (Crédits: Adobe Stock)

Le Plan d'épargne en actions (PEA) est un dispositif créé pour encourager l'investissement en actions européennes. Il permet de se constituer un portefeuille de titres financiers tout en bénéficiant d'avantages fiscaux importants. Le PEA n'est pas un produit financier en soi, mais une enveloppe fiscale dans laquelle vous logez vos placements.

Comment fonctionne un PEA ?

Le PEA repose sur deux comptes liés :

Un compte en espèces : vous y déposez vos versements (virements, chèques). Ces liquidités servent à acheter des titres.

: vous y déposez vos versements (virements, chèques). Ces liquidités servent à acheter des titres. Un compte-titres : il héberge les actions, parts de fonds ou ETF éligibles. Les ventes de titres alimentent à nouveau le compte en espèces.

Ce mécanisme permet de réinvestir facilement les sommes issues de vos ventes, sans sortir de l'enveloppe fiscale.

Cotation en continu : les titres logés dans le PEA sont négociés en Bourse tout au long de la journée. Ils s'achètent et se vendent comme une action, au prix du marché, avec des ordres au marché ou à cours limité.

Les avantages fiscaux

Le principal atout du PEA est la fiscalité :

Avant 5 ans : tout retrait entraîne la clôture du plan et l'imposition des gains au PFU (30%), en plus des prélèvements sociaux (17,2%).

: tout retrait entraîne la clôture du plan et l'imposition des gains au PFU (30%), en plus des prélèvements sociaux (17,2%). Après 5 ans : les plus-values et dividendes sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux restent dus. Depuis 2019, un retrait après 5 ans n'entraîne plus la clôture du plan : vous pouvez continuer à l'alimenter.

Exemple : si vous réalisez une plus-value de 10.000 € après 6 ans, vous ne paierez que 1.720 € de prélèvements sociaux, contre 3.000 € d'impôt + 1.720 € si vous aviez retiré avant 5 ans.

Retraits partiels : après 5 ans, les retraits partiels sont possibles sans clôture ; vous pouvez continuer à verser et à gérer vos positions.

Les différents types de PEA

PEA bancaire : le plus courant, ouvert auprès d'une banque ou société de Bourse.

le plus courant, ouvert auprès d'une banque ou société de Bourse. PEA assurance : sous forme de contrat de capitalisation, géré par une compagnie d'assurance. Il fonctionne comme un PEA classique mais avec une gestion en unités de compte.

sous forme de contrat de capitalisation, géré par une compagnie d'assurance. Il fonctionne comme un PEA classique mais avec une gestion en unités de compte. PEA PME-ETI : réservé aux actions de petites et moyennes entreprises européennes. Le plafond est de 225.000 € en cumul avec le PEA classique.

réservé aux actions de petites et moyennes entreprises européennes. Le plafond est de 225.000 € en cumul avec le PEA classique. PEA Jeunes : plafonné à 20.000 €, destiné aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Conditions d'ouverture

Pour ouvrir un PEA, il faut :

Être résident fiscal français.

Être majeur (ou jeune majeur pour le PEA Jeunes).

Ne pas détenir déjà un autre PEA classique (un seul par personne, mais cumul possible avec un PEA PME-ETI).

Les démarches sont simples : fournir les justificatifs demandés, signer le contrat et effectuer un premier versement. De nombreux établissements proposent l'ouverture en ligne.

Versements et plafonds

Le montant du versement initial dépend de l'établissement, souvent autour de 100 €. Les plafonds sont :

150.000 € pour un PEA classique.

225.000 € pour un PEA PME-ETI en cumul avec le PEA classique.

20.000 € pour un PEA Jeunes.

Important : les gains réalisés dans le PEA ne sont pas considérés comme des versements. Vous pouvez donc dépasser ces plafonds grâce aux plus-values accumulées.

Plafond global : le cumul des versements PEA + PEA PME‑ETI ne peut pas dépasser 225.000 €.

Quels titres sont éligibles ?

Le PEA est limité aux titres européens :

Actions françaises et de l'Espace économique européen (qui englobe UE, Islande, Norvège, Liechtenstein).

(qui englobe UE, Islande, Norvège, Liechtenstein). Parts de SARL si le porteur détient moins de 25% du capital.

si le porteur détient moins de 25% du capital. Parts de fonds (SICAV, FCP, ETF ) investis à 75% minimum en actions éligibles.

investis à 75% minimum en actions éligibles. ETF conçus pour être éligibles au PEA. De façon assez contre-intuitive, on peut s'exposer aux grands indices américains (comme le S&P 500 ou le Nasdaq) au sein d'un PEA grâce à des ETF dits « éligibles PEA ». Ces fonds utilisent généralement une réplication synthétique : au lieu d'acheter directement les actions américaines, ce qui n'est pas autorisé dans le cadre du PEA, ils passent par des instruments financiers (swaps) qui reproduisent fidèlement la performance de l'indice visé. Ainsi, l'investisseur bénéficie de l'évolution des marchés US tout en conservant les avantages fiscaux du PEA, à condition de choisir des ETF spécifiquement conçus pour respecter la règle des 75% d'actifs européens exigée par la réglementation.

Ne sont pas éligibles : les foncières SIIC, les actions non européennes (par exemple américaines ou suisses), les warrants, options, parts de SCI ou encore les obligations.

Retraits et gestion

Avant 5 ans : tout retrait clôture le plan.

tout retrait clôture le plan. Après 5 ans : retraits partiels possibles sans clôture ; vous pouvez continuer à verser et à gérer vos positions.

: retraits partiels possibles sans clôture ; vous pouvez continuer à verser et à gérer vos positions. Gestion : possible en mode actif (sélection d'actions) ou passif (ETF éligibles) ; le PEA n'impose pas une gestion active.

: possible en mode actif (sélection d'actions) ou passif (ETF éligibles) ; le PEA n'impose pas une gestion active. Transmission : le PEA bancaire est intégré à la succession ; le PEA assurance bénéficie des règles de l'assurance‑vie en matière de transmission.

: le PEA bancaire est intégré à la succession ; le PEA assurance bénéficie des règles de l'assurance‑vie en matière de transmission. Articulation avec d'autres enveloppes : le PEA peut être complété par un compte‑titres ordinaire (actions hors Europe, obligations, fonds immobiliers) et une assurance‑vie (diversification et fiscalité spécifique).

Quelques chiffres

Le PEA reste une enveloppe fiscale utilisée par une minorité d'épargnants français. En 2025, on compte environ 5 millions de plans ouverts, soit près de 10% des foyers fiscaux, pour un encours total supérieur à 200 milliards d'euros. À titre de comparaison, l'assurance‑vie rassemble plus de 18 millions de détenteurs. Le PEA demeure donc un outil central pour ceux qui souhaitent investir en actions européennes avec un cadre fiscal avantageux, mais il reste moins répandu que les autres produits d'épargne.

À retenir

Le PEA est une enveloppe fiscale avantageuse pour investir en actions européennes. Il offre une exonération d'impôt sur les plus-values et dividendes après 5 ans, tout en permettant une gestion souple grâce à la cotation en continu des titres. Les plafonds de versements et les règles d'éligibilité doivent être respectés pour profiter pleinement de ses avantages.