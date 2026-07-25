Assurance habitation : tout ce qu'il faut vérifier avant de partir en vacances

information fournie par Moneyvox • 25/07/2026 à 09:01

Les points clés à regarder dans son assurance habitation afin d'être protégé durant les vacances ( Crédits photo: © simona - stock.adobe.com)

Vous vous apprêtez à partir en vacances d'été ? Avant de laisser votre logement inoccupé pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, pensez à vérifier les petites lignes de votre contrat.

Pour partir en vacances estivales l'esprit tranquille, quelques vérifications s'imposent du côté de son assurance habitation . Conditions générales du contrat, garantie vol, durée de l'absence… la liste des points à vérifier avant de quitter sa maison ou son appartement est longue. Quels sont les points de vérification à passer en revue avant de fermer la porte de son logement à clé ? Découvrez tout ce qu'il y a à savoir au sujet du fonctionnement de l'assurance habitation des vacanciers.

Ces exigences des assureurs qu'il ne faut pas omettre pour être bien couvert

Vous pensez que fermer la porte de votre logement à clé avant de partir en vacances suffit à faire jouer votre assurance habitation en cas de sinistre ? Détrompez-vous : certaines compagnies d'assurance prévoient des conditions spécifiques pour pouvoir activer les garanties de leurs contrats. À défaut, le montant de l'indemnisation versée peut être revu à la baisse. Dans les cas les plus extrêmes, cela peut même aller jusqu'à un refus de prise en charge du sinistre déclaré.

"Certains acteurs peuvent avoir des exigences sur le niveau de fermeture des portes, avec un nombre défini de points de fermeture, par exemple" témoigne Nathalie Guibet-Roy, cheffe produit habitation à la Maif. Mais les conditions générales des contrats d'assurance habitation peuvent également prévoir d'autres conditions, à l'image de l'obligation de fermer ses volets, de couper les arrivées d'eau, de gaz ou d'électricité, ou encore de débrancher les appareils électriques ou électroniques.

"Certains contrats indiquent que s'il y a un dégât des eaux et que l'arrivée d'eau n'a pas été fermée, il n'y a pas d'indemnisation ou une indemnisation moindre. Si les volets ne sont pas fermés, en cas de cambriolage, ou si vous partez pour une période supérieure à un certain nombre de jours, il peut aussi y avoir une incidence" précise Olivier Moustacakis, cofondateur du comparateur Assurland.com. Et les conséquences du non-respect de ces conditions ne sont pas à prendre à la légère.

La garantie vol : une garantie facultative pour se protéger des conséquences d'un cambriolage

Vous pensez que tous les contrats d'assurance habitation incluent la garantie vol ? En réalité, cette garantie est une option, comme l'indique le site Service-public.fr : "la garantie vol n'est pas comprise dans les garanties de base du contrat d'assurance habitation. Si vous souhaitez être couvert contre le vol, vous devez souscrire cette garantie de manière spécifique. Mais cette garantie est comprise dans le contrat d'assurance appelé multirisques habitation", un contrat aussi dénommé "MRH".

En plus de devoir souscrire la garantie vol pour être couvert en cas de cambriolage, les propriétaires et les locataires de logements doivent veiller à respecter les conditions fixées par leur compagnie d'assurance en matière de fermeture des portes et des volets ainsi que de placement des objets de valeur dans un coffre-fort. La durée de l'absence du domicile joue aussi un rôle, notamment chez Direct Assurance : "si le voyage dure plus de 30 jours, les objets de valeur ne sont pas couverts, sauf s'ils sont enfermés dans un coffre-fort".

Chez Allianz France, une règle comparable existe pendant les vacances : "le logement reste couvert en cas de vols ou de vandalisme. Toutefois, pour les objets précieux comme les bijoux, la garantie vol est suspendue au-delà du 91ᵉ jour d'inoccupation". Par ailleurs, Donation Levesque, directeur des sinistres chez Direct Assurance, rappelle les bons réflexes à avoir au moment de partir : "Ne laissez pas de clés sous le paillasson, dans une boîte à lettres, ou à proximité directe de votre porte. Simulez si possible une présence en programmant votre téléviseur ou l'éclairage de votre logement avec des prises électriques adaptées".