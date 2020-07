La cotation d'une action en Bourse

crédit photo : Vintage Tone/Shutterstock / Vintage Tone

Sur un marché boursier, une action en fonction de l'offre (les ordres d'achat) et de la demande (les ordres de vente). La confrontation de ces deux éléments est réalisée par informatique de façon continue, pour les actions les plus liquides.

Le cours d'une action est fonction de l'offre et de la demande

Sur un marché boursier, le cours d'une action se détermine en fonction des ordres d'achat et de vente passés au même moment. Le cours est fixé de manière à ce que le plus grand nombre de titres soient échangés à un instant donné. Le but est que chaque ordre d'achat comme de vente puisse être exécuté. Une action est dite «liquide» lorsque cet objectif est assuré de façon presque continue.

Le système de Cotation Assistée en Continue Le système de Cotation Assistée en Continu (CAC), ayant donné son nom à l'indice de référence de la Bourse de Paris, a été introduit en 1986. Il a remplacé le système de la criée par un dispositif informatisé de confrontation des ordres d'achat et de vente. Des systèmes analogues existent partout dans le monde.

Exemple

Un acheteur A veut acquérir une action X à un cours inférieur à 102 €. Un acheteur B veut acquérir une action X à moins de 100 €. Le vendeur C est prêt à céder son action X à moins de 100 €. Un vendeur D exige 104 € au minimum. La transaction entre le vendeur C et l'acheteur A est exécutée. L'action cote désormais 101 €, c'est-à-dire la valeur à laquelle l'action X a été échangée entre l'acheteur A et le vendeur C.

Les entreprises de marché, comme NYSE Euronext (le gestionnaire de la Bourse de Paris), se chargent des cotations. Les cours des actions montent jusqu'à ce que le ratio achat/vente se rééquilibre, et vice-versa. Toutefois, la cotation d'une action peut être suspendue, à la vente comme à l'achat, si le déséquilibre est trop important.

La cotation d'une action à la Bourse de Paris

Les actions pour lesquelles la demande et l'offre sont importantes cotent généralement en continu. La pré-ouverture a lieu à 7h15 lorsque les ordres sont accumulés dans le système informatique de la Bourse de Paris. Le cours d'ouverture théorique est calculé en fonction de l'offre et de la demande. Aucune transaction n'est réalisée pendant cette période.

La séance débute à 9h et se termine à 17h30. Durant la séance, les valeurs cotées en continu sont échangées au fur et à mesure de l'arrivée des ordres sur le marché. Par la suite, entre 17h30 à 17h35, les ordres s'accumulent dans le carnet d'ordres mais aucune transaction n'est réalisée. Un cours de clôture théorique est établi par la confrontation de ces différents ordres. A 17h35, heure du fixing, les ordres passés à ce cours sont exécutés. Les ordres non-exécutés demeurent dans le carnet d'ordres jusqu'au lendemain, sauf si leur durée de validité est terminée.

Les valeurs moins liquides cotent une à deux fois par jour. Pour ces titres, les ordres passés s'accumulent au sein d'un carnet d'ordres pendant toute la séance. Les échanges, s'ils peuvent avoir lieu, sont opérés au fixing. Celui-ci est réalisé entre 11h00 et 17h35, une ou deux fois, en fonction des marchés, et à des horaires précis.

En Bourse, les actions cotent en fonction de l'offre et de la demande. Pour les titres les plus échangés, les cotations sont opérées en continu au cours de la séance de Bourse. Pour les autres, le cours est fixé une à deux fois par jour.