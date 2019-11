Prêt-étudiant: profitez des taux historiquement bas

Syda Productions/Shutterstock / Syda Productions

Si vous faites des études dans l'enseignement supérieur, vous avez tout intérêt à demander un prêt-étudiant. En effet, les taux appliqués sont extrêmement bas, ce qui signifie que le coût de votre emprunt restera très limité. De plus jusqu'à un certain montant, vous n'avez pas besoin de garant.

Des taux d'emprunt inférieur à 1%: profitez de ces taux historiquement bas

Les modalités des offres de prêt-étudiant varient selon les réseaux bancaires et les profils des emprunteurs. Pour autant, tous les établissements offrent actuellement des conditions d'emprunt très avantageuses. Ainsi, dans un environnement marqué par des taux d'intérêt historiquement bas, un étudiant peut emprunter plusieurs dizaines de milliers d'euros à un taux d'intérêt (taux annuel effectif global) inférieur à 1 %. Le coût réel du prêt est de fait très limité.

Des conditions plutôt souples

Pour profiter des taux d'intérêt historiquement bas et demander un prêt étudiant, il faut être inscrit dans l'enseignement supérieur et ne pas dépasser un âge limite, entre 27 et 30 ans selon les établissements. Les conditions du prêt dépendent en partie du cursus choisi et de ses débouchés.

Une fois qu'il a été accepté, le prêt étudiant peut être utilisé comme bon vous semble. Ainsi, avec les sommes empruntées, vous pouvez payer vos frais de scolarité, votre loyer , un véhicule , vos dépenses courantes ou encore un séjour à l'étranger.

Les conditions de remboursement sont également fixées lors de la signature du prêt. Avec votre banquier, vous devrez définir la durée de la franchise de remboursements (période pendant laquelle vous ne remboursez rien ou seulement les intérêts) et la durée de la phase d'amortissement (durant laquelle le prêt est remboursé). Plus ces deux périodes durent longtemps, plus le coût du crédit augmente.

Pas de garant? L'Etat peut se porter garant pour vous

Pour demander un prêt étudiant, il est nécessaire d'avoir un garant résidant en France métropolitaine. Le taux d'endettement pris en compte dans le calcul du crédit est basé sur les revenus de ce garant. Le plus souvent, un étudiant fait appel à ses parents pour jouer le rôle du garant.

Toutefois, si vous avez des difficultés à trouver un garant, la garantie d'Etat peut être activée. Dans ce cas, l'Etat se porte garant pour un prêt allant jusqu'à 15.000 €. Le remboursement du prêt commence deux ans après la fin des études. Pour obtenir une telle garantie, vous devez obligatoirement faire appel aux banques partenaires de ce dispositif (Société Générale, Banque Populaire, Caisses d'Epargne, Crédit Mutuel et CIC).