Pétrole: les fondamentaux à connaître avant d’investir

Le secteur pétrolier reste incontournable sur le plan énergétique crédit photo : GettyImages

Avant d’investir dans des valeurs pétrolières, il est indispensable de comprendre les fondamentaux de ce secteur si particulier. En effet, cet investissement est au croisement d’intérêts politiques, économiques, écologiques et géostratégiques. Cette ressource essentielle reste incontournable en dépit de la volonté des États de favoriser les énergies renouvelables.

Sommaire:

Pétrole: une matière première stratégique

Dix pays disposent des plus grandes réserves mondiales de pétrole

Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole

Top 10 des plus grands groupes pétroliers au monde

Le pétrole et les compagnies pétrolières en Bourse

Le “peak oil”, mythe ou réalité?

Pétrole: une matière première stratégique

Le pétrole est une huile minérale d’origine naturelle composée d’une multitude d’unités organiques piégée dans des formations géologiques particulières. Transformé par des processus chimiques il y a de 25 millions à 350 millions d’années, le pétrole est le produit de l’histoire géologique d’une région et, de ce fait, il n’est pas uniformément réparti sur la planète.

Connu depuis l’Antiquité, le pétrole a fait l’objet d’une exploitation et d’une utilisation industrielles à compter des années 1850 seulement. Outre les carburants comme l’essence ou le gazole, l’industrie pétrolière génère une myriade de produits dérivés: matières plastiques, textiles, caoutchoucs artificiels, colorants ou encore produits intermédiaires utilisés pour la chimie et la pharmacie. De fait, l’évolution du prix du pétrole a un impact important sur la structure de coût de très nombreux secteurs d’activité. On parle alors d’une “matière première”.

L’industrie pétrolière se subdivise en “amont” et en “aval”. L’exploration, la recherche de gisements et la production appartiennent à l’amont. On sépare également ici le offshore (en mer) du onshore (sur terre). L’aval regroupe les activités de raffinage et de distribution.

À savoir L’unité de mesure du pétrole est le baril (“bbl” en abrégé). Un baril équivaut à 128,98 litres, soit 42 gallons américains. L’origine de cette unité de mesure remonte aux années 1870, lorsque les barils fabriqués par d’autres industries ont été utilisés pour transporter le pétrole.

Dix pays disposent des plus grandes réserves mondiales de pétrole

La notion de “réserves de pétrole” est à manier avec précaution. En effet, il en existe de plusieurs sortes.

Les réserves dites “prouvées” : elles sont définies par les ressources “raisonnablement certaines” d’être produites en utilisant les techniques actuelles et au prix actuel. Elles ont ainsi 90% de chance d’être mises en production.

: elles sont définies par les ressources “raisonnablement certaines” d’être produites en utilisant les techniques actuelles et au prix actuel. Elles ont ainsi 90% de chance d’être mises en production. Les réserves dites “probables” : elles sont définies par les ressources “raisonnablement probables” d’être produites en utilisant les techniques actuelles et au prix actuel. Elles ont 50% de chance d’être mises en production.

: elles sont définies par les ressources “raisonnablement probables” d’être produites en utilisant les techniques actuelles et au prix actuel. Elles ont 50% de chance d’être mises en production. Les r éserves dites “possibles” : elles sont définies comme “ayant une chance d’être développées en tenant de circonstances favorables“ (nouvelles techniques, prix plus élevé permettant une mise en production bénéficiaire). Elles ont 10% de chance d’être produites.

Dans le tableau suivant (données issues du rapport annuel BP Statistical Review 2021 ), seules les réserves prouvées sont considérées.

Rang Pays Réserves prouvées fin 2020/Mds de barils Part des réserves mondiales 1 Venezuela 303,8 17,52% 2 Arabie saoudite 297,6 17,16% 3 Canada 169,7 9,79% 4 Iran 155,6 8,97% 5 Irak 145 8,36% 6 Russie 107,2 6,18% 7 Koweït 101,5 5,85% 8 Émirats arabes unis 97,8 5,64% 9 États-Unis 68,9 3,97% 10 Libye 48,4 2,79%

À noter La pertinence des données en provenance des États peut être sujette à caution et s’éloigner, parfois, des standards plus stricts adoptés par les grandes entreprises du secteur.

Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole

Entre 2019 et 2020, la production annuelle de pétrole s’est accrue de 29%. L’année 2020, marquée par la pandémie de Coronavirus et la mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie, a connu une baisse de la production, faute de demande. Cela a entraîné une chute importante des cours du pétrole.

Il est intéressant de noter la différence entre réserves et production de pétrole. En effet, les États-Unis disposent de seulement un neuvième des réserves mondiales d’or noir, mais produisent le plus de pétrole. L’avantage technique est ainsi important, tout comme la stabilité des accords politico-économiques conclus avec d’autres pays. A contrario le Venezuela, en proie à des difficultés économiques et sociétales très importantes, ne parvient pas à tirer profit de ses énormes réserves.

Rang Pays Production/milliers de barils par jour Part de la production mondiale 1 États-Unis 16.476 18,60% 2 Arabie saoudite 11.039 12,50% 3 Russie 10.667 12,10% 4 Canada 5.135 5,80% 5 Irak 4.114 4,70% 6 Chine 3.901 4,40% 7 Émirats arabes unis 3.657 4,10% 8 Iran 3.084 3,50% 9 Brésil 3.026 3,40% 10 Koweït 2.686 3,00%

À savoir L’Opep est l’ Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole . Elle regroupe l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, les Émirats arabes unis, le Venezuela, le Nigeria, le Koweït, l’Angola, la Libye, l’Algérie, le Qatar, l’Équateur, le Gabon, la Guinée équatoriale et la république du Congo. Le cartel et ses alliés se réunissent régulièrement pour décider de l’évolution de leurs quotas respectifs de production. Cela permet de réguler les prix du pétrole, avec plus ou moins de réussite. L’Opep+ est composée des membres de l’Opep, plus dix autres pays dont la Russie et le Mexique.

Top 10 des plus grands groupes pétroliers au monde

Les très grands groupes pétroliers sont appelés des “majors”. À l’inverse, les petites entreprises pétrolières sont nommées “juniors”. Par le biais de concessions et de sociétés communes, elles sont présentes dans la plupart des régions pétrolières du monde.

Depuis quelques années, la plupart des groupes pétroliers européens se diversifient dans les énergies dites “vertes” (éolien, solaire, hydrogène...). Cette réorientation stratégique est rendue nécessaire par les politiques publiques mettant l’accent sur les énergies renouvelables dans un contexte marqué par le réchauffement climatique. En effet, l’industrie pétrolière est fortement émettrice de CO2. Aux États-Unis, le mouvement est plus lent, alors que les grandes entreprises du secteur rechignent à perdre en rentabilité.

Pays Nom Chiffre d’affaires 2020 en Mds $ Capitalisation boursière au 21/1/2022 en Mds $ Chine China Petroleum & Chemical 332 78 Chine Petro China 305 148 Arabie saoudite Saudi Aramco 287 1.900 États-Unis Exxon 181 310 Pays-Bas Royal Dutch Shell 180 191 Royaume-Unis BP 180 104 France Total 119 149 États-Unis Chevron 95 248 Russie Lukoil 76 55 États-Unis Marathon Petroleum 69 44

Parmi cette liste de grandes entreprises, il convient de s’arrêter sur Saudi Aramco. Cette firme saoudienne a fait ses premiers pas en Bourse en 2019 via une cotation unique à Riyad. La compagnie nationale saoudienne possède donc la quasi-totalité des ressources en hydrocarbures du royaume. Cela explique sa capitalisation boursière, proprement stratosphérique au regard de celle de ses concurrentes.

Le pétrole et les compagnies pétrolières en Bourse

Les grandes compagnies pétrolières sont cotées en Bourse. En devenant actionnaire de ces entreprises, vous investissez donc à la fois dans le pétrole et dans des choix stratégiques. Ces politiques de développement et d’acquisition dépendent de chaque société.

À savoir Il existe plusieurs qualités de pétrole en fonction de ses caractéristiques chimiques et de son origine de production. Le Brent est le pétrole extrait de la mer du Nord. Il s’agit de la référence en Europe. Le WTI (West Texas Intermediate) est, quant à lui, la référence américaine.

Il est également possible de prendre directement position sur le prix du baril de pétrole via les marchés à terme. Toutefois, ce type d’investissement n’est pas ouvert à tout le monde et nécessite d’importantes connaissances. Des warrants et CFD sont également disponibles. Cependant, la volatilité est très importante pour ce type d’instruments et le risque de pertes en capital est très élevé.

Le pétrole en Bourse: le rendement avant tout! En Bourse, les grandes valeurs pétrolières sont considérées comme des valeurs de rendement, à même de trouver leur place en fonds de portefeuille. Leurs revenus sont récurrents (sauf exception, comme constaté lors de la pandémie de coronavirus). Si leur cours dépend évidemment de la demande, et donc de l’activité économique mondiale (la corrélation avec les grands indices est certaine), les entreprises du secteur savent récompenser leurs actionnaires et disposent de réserves de liquidités importantes pour parer aux années moins fastes.

Le “peak oil”, mythe ou réalité?

Véritable serpent de mer, le “peak oil” est-il pour demain? Il y a plus de cinquante ans, l’éventualité de la fin du pétrole (pic de la production, puis déclin) était avancée par nombre d’experts, pour des échéances plus ou moins lointaines. Au lieu de cela, la production n’a cessé de croître, année après année, en raison de la découverte de nouveaux gisements et de l’amélioration des techniques d’extraction et de valorisation.

Pour ces mêmes raisons, le pétrole ne sera sans doute jamais totalement épuisé. Cependant, compte tenu des difficultés techniques d’extraction, du renchérissement du prix du baril et de l’évolution de la balance risques/bénéfices en termes de réchauffement climatique, des énergies alternatives prendront probablement le dessus. Par conséquent, des réserves très importantes d’or noir resteront certainement enfouies, à jamais, dans le sol de la planète.