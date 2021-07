Le PER Entreprise obligatoire,un dispositif de retraite supplémentaire

A savoir

Cette limite de déduction doit être réduite des cotisations PERIN (ex-PERP) ou Prefon (Prévoyance de la Fonction Publique) versées la même année, des cotisations obligatoires au PER Entreprise obligatoire de l'année précédente, de l'abondement de l'employeur sur un éventuel PER Entreprise collectif (ex-PERCO) réalisé l'année précédente, et des jours de congés versés sur un CET et affectés au PER Entreprise collectif.