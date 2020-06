Le livret de famille: délivrance, contenu et duplicata

crédit photo : emasali stock/Shutterstock / emasali stock

Le livret de famille est un document d'identité délivré lors du mariage ou de la naissance du premier enfant d'un couple. Chaque changement d'état civil ou événement impactant votre situation familiale doit conduire à une mise à jour du livret. Dans certains cas, il est possible d'obtenir un duplicata.

Se procurer un livret de famille

Le livret de famille est automatiquement délivré au moment du mariage civil. Il est remis au couple par le maire ou son adjoint. Le livret de famille contient les extraits d'actes de naissance du ou des parents.

A savoir

La conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité ou PACS ne permet pas d'obtenir un livret de famille.

Les couples non mariés obtiennent leur livret de famille à l'occasion de la déclaration de naissance de leur premier enfant ou à la suite d'une adoption. Vous pouvez récupérer le livret à la mairie de votre lieu de résidence en présentant une pièce d'identité ou le recevoir par courrier à votre domicile.

Des informations à mettre obligatoirement à jour

Le livret comporte les extraits d'actes de naissance de l'enfant et du ou des parents (s'ils apparaissent dans l'acte de naissance de l'enfant ou si leur acte de naissance est détenu par l'état civil).

Le livret de famille doit être rigoureusement tenu à jour, sous peine de sanctions pénales. Ainsi, tout changement d'état civil (divorce, décès, changement de nom) ou évènement impactant votre situation familiale (naissance, adoption) doit conduire à une rectification ou une mise à jour du livret. Il peut être utile pour une inscription à l'école ou lors de procédures testamentaires.

A noter

Lorsqu'il y a plusieurs enfants, les informations sont renseignées dans l'ordre des naissances.

Reconnaissance d'une enfant

Si un père reconnaît un enfant après la délivrance du livret de famille, les informations le concernant y sont être intégrées. Lorsque d'autres enfants figurent déjà sur le livret mais qu'ils n'ont aucun lien de filiation avec l'auteur de la reconnaissance, le livret de famille doit être restitué. Deux autres livrets sont alors délivrés: le premier mentionne le (ou les) enfant(s) communs de la mère et du père qui a fait la connaissance, le second mentionne le (ou les) enfant(s) non reconnus ou reconnus par un autre père.

Obtenir un duplicata du livret de famille

En cas de perte, de vol ou de destruction, un des titulaires du livret de famille peut en demander un nouveau à la mairie du lieu de son domicile. Vous devez alors fournir:

Un justificatif d'identité.

Un justificatif de domicile (titre de propriété, avis d'imposition, quittance de loyer, facture d'électricité ou de gaz...).

Les informations concernant les actes du livret à reconstituer (noms, prénoms, dates et lieux de naissance...).

En cas de divorce ou de séparation, un second livret peut également être remis à l'ex-conjoint en étant dépourvu. La demande doit être effectuée auprès de la mairie du lieu de mariage en justifiant de votre situation (par exemple, en présentant la décision de justice concernant votre divorce).

Le second livret est toujours gratuit. En revanche, la délivrance peut être payante à partir du troisième si les arrêtés municipaux le prévoient.

A noter

L'utilisation d'un livret de famille falsifié ou non mis à jour peut entraîner des poursuites pénales et la condamnation à une amende de 1.500 € (3.000 € en cas de récidive).

La délivrance du livret de famille s'opère facilement lors d'un mariage ou d'une première naissance. Il vous revient par la suite de le faire tenir à jour.