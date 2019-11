L'Allocation aux Adultes Handicapés: montant et durée d'indemnisation

Phovoir/Shutterstock / Phovoir

L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est versée aux personnes en situation de handicap dans le but de leur assurer un revenu minimum. Elle est versée sous certaines conditions. Son montant varie en fonction de la situation de chacun. Son seuil maximum est de 900 € par mois.

Qui a droit à l'AAH?

Pour percevoir l'AAH, vous devez:

Nombre d'enfants à charge Vous vivez seul Vous vivez en couple 0 10.320 € 18.679 € 1 15.480 € 24.665 € 2 20.640 € 29.825 € 3 25.800 € 34.985 € 4 30.960 € (+ 5.106 € pour chaque enfant supplémentaire) 40.145 € (+ 5.106 € pour chaque enfant supplémentaire)

A savoir Pour percevoir l'AAH, vous devez déposer une demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou par Internet, pour certains départements. Si votre demande est acceptée, l'AAH est versée par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA), si vous relevez du régime agricole.

Vous avez droit à l'AAH: quel est son montant?

Si vous n'avez aucune ressource, le montant maximum de l'AAH est de 900 € par mois depuis le 1er novembre 2019, quel que soit votre taux de handicap compris entre 50 % et 100 %.

Si vous touchez une pension ou une rente (invalidité, retraite, accident du travail), le montant perçu au titre de l'AAH est la différence entre le montant de votre pension ou de votre rente et le montant maximum de l'AAH.

Si vous travaillez dans un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) ou en milieu ordinaire, le montant de l'AAH dépend de celui de vos revenus. Dans le second cas, vous devez déposer une déclaration de vos revenus chaque trimestre à la CAF ou à la MSA.

Si vous êtes hospitalisé, incarcéré ou hébergé en Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) pour une durée inférieure à 60 jours, vous percevez l'AAH à taux plein (860 €). Après 60 jours, le montant de l'AAH est réduit de 30 % à 258 €. Toutefois, cette réduction ne s'applique pas si vous payez un forfait journalier, si vous avez au moins un enfant ou un ascendant à charge ou si la personne avec qui vous vivez ne travaille pas pour un motif reconnu par la CDAPH.

La durée d'indemnisation à l'AAH dépend de votre taux de handicap

Pour un handicap d'au minimum 80 % et si votre situation de handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement selon la CDAPH, l'AAH est attribuée sans limitation de durée. Si la CDAPH estime que votre situation de handicap peut évoluer de manière positive, l'AAH est versée pour une période déterminée au moins égale à un an et au plus à cinq ans.

Pour un handicap compris entre 50 % et 79 %, l'AAH est attribuée pour une période de un à deux ans et jusqu'à cinq ans si votre situation de handicap n'est pas susceptible d'évoluer.

L'AAH et le départ à la retraite

Pour un handicap d'au moins 80 %, vous continuez de percevoir l'AAH en complément de votre retraite, seulement si le montant de votre pension est inférieur à celui de l'AAH.

Dans le cas d'un handicap évalué entre 50 % et 79 %, la durée d'indemnisation à l'AAH prend fin à partir de l'âge normal de départ à la retraite. A partir de ce moment, vous percevez l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) à la place de l'AAH.

Pour percevoir l'AAH, vous devez respecter un certain nombre de conditions et déposer une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dont vous dépendez. Le montant de l'AAH et la durée d'indemnisation varient selon votre situation. Son maximum est de 900 € par mois.